クラフトワークは、ドイツの電子音楽グループ。 クラウトロックの代表格であり、テクノポップを開拓した先駆者として知られる。同系の音楽に多大な影響を与え、メディアからは「エレクトロニック・ダンス・ミュージックのビートルズ 」とも評された。 2014年・2015年・2018年に「グラミー賞」を受賞。

THE MIXはドイツのテクノユニットクラフトワークのアルバム。 1991年にEMIよりリリースされた。

身幅59着丈(襟タグ付け根から計測)74

肩幅57袖丈21.5

多少の誤差はご了承ください。丸胴ボディ

アメリカ製(made in USA)anvilのシングルステッチです。

バックプリントはありません。

小さなシミ、小さなピンホールがありますがそんなに目立たないと思います。それ以外はビンテージの割には状態は良いほうです。古い物なので他に見落としがあった場合はご容赦ください。

他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください!

坂本龍一 ビートルズ デペッシュモード エイフェックスツイン YMO david bowie devo 野村訓市 ニューオーダー ダフトパンク ラムシュタイン pet shop boys コーネリアス 好きな方もいかがですか?No.23001-8

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

