ご覧頂きありがとうございます^^

☆フォロワー様限定で割引させて頂きます☆

2000円以上は300円引き

6000円以上は500円引き

フォローされましたらコメント下さい

☆まとめてご購入頂きますと更に割引致します☆

2点で400円引き

3点で1000円引き

割引適用の際は事前にコメント下さい。

(購入後は対応致しかねます。)

ブランド:KARL KANI

カールカナイのゲームシャツです。

オレンジ×ホワイトのピンストライプボディ。

刺繍ロゴが入るアイコニックなデザイン。

XLなのでオーバーサイズでのご着用にもオススメです。

お好きな方は是非この機会にいかがでしょうか。

着画(女性)身長 : 171cm

状態:全体的に大きく目立つダメージはありませんが、

古着ですので多少の着用感はあります。

神経質な方はご注意下さい。

※光の当たり具合などで、写真の色味が実物と多少

異なる場合がございます。

ご理解いただきたいと思います。

size:XL

着丈:78(後ろ襟の縫い目から裾)

身幅:60(脇下から脇下までの直線)

裄丈:46(襟元から袖口までの直線)

◎素人採寸ですので多少の誤差は

ご理解下さい。

90's/90年代/Y2K

FUBU/フブ

SEAN JOHN/ショーンジョン

ROCA WEAR/ロカウェア

pelle pelle/ペレペレ

Tシャツ/デニム シャツ/バギー

などお探しの方にオススメです。

ご覧頂きありがとうございます^^☆フォロワー様限定で割引させて頂きます☆ 2000円以上は300円引き 6000円以上は500円引き フォローされましたらコメント下さい ☆まとめてご購入頂きますと更に割引致します☆ 2点で400円引き 3点で1000円引き 割引適用の際は事前にコメント下さい。 (購入後は対応致しかねます。)ブランド:KARL KANIカールカナイのゲームシャツです。オレンジ×ホワイトのピンストライプボディ。刺繍ロゴが入るアイコニックなデザイン。XLなのでオーバーサイズでのご着用にもオススメです。お好きな方は是非この機会にいかがでしょうか。着画(女性)身長 : 171cm状態:全体的に大きく目立つダメージはありませんが、古着ですので多少の着用感はあります。神経質な方はご注意下さい。※光の当たり具合などで、写真の色味が実物と多少異なる場合がございます。ご理解いただきたいと思います。size:XL着丈:78(後ろ襟の縫い目から裾)身幅:60(脇下から脇下までの直線)裄丈:46(襟元から袖口までの直線)◎素人採寸ですので多少の誤差はご理解下さい。90's/90年代/Y2KFUBU/フブSEAN JOHN/ショーンジョンROCA WEAR/ロカウェアpelle pelle/ペレペレTシャツ/デニム シャツ/バギーなどお探しの方にオススメです。

