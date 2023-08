2022公式店舗 藤井風 Lonely Raprody Tシャツ Lサイズ おまけ付 ミュージシャン

藤井風 Lonely Raprody TシャツLサイズ

新品未使用です。

袋のまま自宅保管していましたので、シワや折れなどあるかもしれません。

神経質な方のご購入は、ご遠慮ください。

おまけで、ネット購入した領収書に付いてたメッセージをコピーしたものもお付けします。

個人情報が書いてあるので、メッセージ部分だけコピーしたものです。

2つ折りにし宅急便コンパクトでの発送になります。

人気ソロアーティスト...藤井風

グッズ種類...Tシャツ

ミュージシャン種別...ソロ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

