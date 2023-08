人気の LIBERE リベーレ による オーバーサイズ ロンT になります。

人気の LIBERE リベーレ による オーバーサイズ ロンT になります。オーバーサイズでニットなどとレイヤードしやすいカットソーです。THE FIRSTでも衣装として使用されていた物で今は完売しているアイテムですので、サイズの合う方はこの機会に是非!過去には11700円で売り切れていますので、この金額でご理解下さい。LIBERE / CURSIVE LONG SLEEVE / WHITEバックに筆記体のメッセージをプリントしたシンプルなロングスリーブTシャツ。素材:コットン100%Lサイズ着丈:80cm身幅:72cm肩幅:68cm袖丈:67cm着用モデル:MEN 183cm モデル着用サイズ:MEN Lサイズ 新品タグ付き未使用品ですが、あくまで自宅保管につき神経質な方はご遠慮ください。まだまだ沢山のTシャツを出品しておりますので、よければ #tshirtp で覗いてみて下さい!宜しくお願い致します。#phazonmercari ← 全てのアイテムはこちらからご確認ください。LIBEREリベーレロンTカットソーTHE FIRST

