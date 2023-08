【福袋セール】 BLUEBIRD BOULEVARD サロペット最終値下げ サロペット/オーバーオール

つなぎとしても、そのままベルトをはずしてパンツとしても楽しめる着心地のよい麻のパンツ

裾にスリットがはいって今からのシーズンに!

同系色のノースリーブなどと合わせても可愛いです☆

元BAPYのデザイナーであったKIKO氏がデザインを手がけるブランド「BLUEBIRD BOULEVARD」。

大人の女性向けのブランドなので、つなぎとして着てもラインが子供っぽくなりすぎなくてとても綺麗です。

何度か着用し自宅保管していました。

目だった汚れなどはありませんがあくまで中古品なのでご理解ある方よろしくお願い致します。

3写真はは同じブランドのスカートタイプでイメージは似ています。こちらの商品はパンツタイプなのでもう少しハンサムなかんじになるかと思います。2はショルダー部分が太いタイプとなります。

全体的イメージは似ているのですが、もう少しショルダーが細くなる為華奢でパンツだけど女性らしい感じかとおもいます。

ベアトップやタンクトップなどと重ね着がオススメ☆

定価¥36000

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アーキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

