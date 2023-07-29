【60％OFF】 ワコマリア　PORTER 巾着 その他

商品名：ワコマリア PORTER 巾着

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商品説明：人気のマリア柄巾着です。

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カラー：ブラック系 マルチカラー

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実寸※平置き採寸です

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高さ：22cm

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横幅：18cm

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持ち手：80cm

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状態：着用少なく美品です。

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#PORTER

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#巾着

商品の情報 ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品名：ワコマリア PORTER 巾着商品説明：人気のマリア柄巾着です。カラー：ブラック系 マルチカラー実寸※平置き採寸です高さ：22cm横幅：18cm持ち手：80cm状態：着用少なく美品です。#PORTER#巾着

商品の情報 ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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