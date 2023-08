大好き EXO CD まとめ売り　22枚 K-POP/アジア

EXO

リノ ハン ユニットハイタッチ券

CD 22枚

数回再生、または未再生になります。

トレカなし

2枚目おつけします。

ツアータオル→開封済み、未使用 JAPANツアー#1 #2

#1 ツアーJAPAN

スニーカーキーホルダー→ステッカー チェン

EXO CUP →トレカ レイ

セブンイレブン缶バッジ→レイ

スノードーム →シウミン ルハン

銀テープ→#2 JAPAN

NATURE REPUBLIC →スタンド シウミン ルハン

→ポストカード EXO-M

CDは、プチプチなしで箱に詰めた状態で発送です。

グッズ類不要の場合は、1000程度お値引きいたしますのでコメントください。

即購入可

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

EXO CD 22枚数回再生、または未再生になります。トレカなし2枚目おつけします。ツアータオル→開封済み、未使用 JAPANツアー#1 #2#1 ツアーJAPAN スニーカーキーホルダー→ステッカー チェンEXO CUP →トレカ レイセブンイレブン缶バッジ→レイスノードーム →シウミン ルハン銀テープ→#2 JAPANNATURE REPUBLIC →スタンド シウミン ルハン →ポストカード EXO-MCDは、プチプチなしで箱に詰めた状態で発送です。グッズ類不要の場合は、1000程度お値引きいたしますのでコメントください。即購入可

