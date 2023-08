ハーベスティのコートです。

サイズは2

カラーはグレーです。

どこかラベンダーがかった、きれいなグレーです。

数回の着用です。

目立つ難はありませんが、中古にご理解いただけるかたに。

品番:A31803-12

サイズ:2サイズ(M〜L相当)

着丈:約 122cm 身幅:約 64cm 袖丈:約 62cm 肩幅 約 52cm

素材:コットン100%

生産国:日本製

定価:税込30,800円

ネストローブ

オールドマンズテーラー

グランマママドーター

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハーベスティ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

