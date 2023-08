MARVEL COMICS GROUP

MARVEL COMICS GROUPMARVEL TALES STARRINGSPIDER-MAN▪️Spider-Woman #27 (JUNE. 1979)▪️Spidey #38 (JAN)▪️Spider-Man #43 (JUNE. 1980)▪️Spidey #46 (MAY)▪️Spider-Man and Nick Fury #83 (JULY)▪️Spider-Man and Hawkeye #92 (JULY. 1980)▪️Spider-Man and Werewolf #93 (MAY. 1980)▪️Spider-Man and Shroud #94 (JUNE. 1980)▪️Spider-Man #95 (SEPT. 1978)▪️Spider-Man #102 (APR. 1979)▪️Spider-Man #115 (MAY. 1980)▪️Spider-Man #116 (JUNE. 1980)▪️Spider-Man #188 (JAN 1978)▪️Spider-Man #192 (MAY. 1979)▪️Spider-Man #193 (JUNE. 1979)▪️Spider-Man #205 (JUNE. 1980)アメコミリーフ 16冊セットです。スパイダーマン等です。裏に金額のスタンプがあります。ご了承ください。原書なので全編英語です。※長期間保管(経年劣化)のため、色変、ヤケ、染み、折れ、ホコリ等がありますのでご了解の程お願いします。ビンテージ品のため、状態についてはそれなりの傷や汚れがありますのでご了承ください。状態を極度に気になされる方は、購入をご遠慮下さい。※中古品、自宅保管ご理解お願い致します。

