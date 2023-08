ご覧頂きありがとうございます。

新品未開封OPPO A55s 5G 64GB SIMフリーブラックCPH2309

Thanks for visiting.

☆良品☆simフリー☆ らくらくスマートフォン F-52B



値下げ相談歓迎⭐︎新品未開封iPhone13mini 256GB

SIMロック解除済 au SONY XPERIA 1 SOV40 グレー(GY)

iPhone Xs Gold 256GB SIMフリー 極上美品

新品液晶保護ガラスフィルム付き

★iPhone 7 Plus Gold 256 GB SIMフリー★

です。

iPhone SE 第2世代 128GB SIMフリー カメラシャッター音なし



【超美品】iPhone11 64GB パープル SIMロック解除済

端末本体 縁部背面等細かな傷痛みやケース跡が見られます。液晶面 全体にややムラ変色焼付きは見られるも表面は無傷に近い状態です。

✅未開封品 Galaxy S22 限定色ラベンダー SIMフリー 海外版 975



【訳あり] iPhoneSE 第2世代 64GBブラック SIMフリー

市場にて購入使用した後,出品に際し初期化し改めて起動させ,下記の項目につきチェックしておりますが,あらゆる機能まで使いこなしたわけではなく,また精密機器ですので申し訳ありませんがチェックしました箇所を含め動作保証は致しません。不具合がある可能性もありますがお手元に到着時の状態でのお引き渡しとなりますことご理解下さい。Sold as seen.

iPhone 11 pro 256GB SIMフリー スペースグレー



【超美品】Google|Pixel 7 128GB|SIMフリー

物理キーおよびソフトキーの動作 タッチスクリーン ディスプレーの白・黒・赤・緑および青等の全画面表示 通知ランプの点灯 スピーカおよびイヤースピーカ(受話スピーカ)の出力 マイク バイブレータ メーンカメラおよびサブカメラ(Flash LED含む) 充電およびPCとの接続 Wi-Fi・microSD・simカード(解約済みのもので電話番号が表示されることを確認) の認識

oppo reno5a 本体のみ

なお,バッテリーは消耗品ゆえ新品時より相応に劣化しているものとお考え下さい。

超美品 Apple iPhone SE 第2世代 ブラック



海外版 iPhone XR 128GB WH/白 SIM FREE/simフリー

製造番号は下記の通り記載されております。

iPhone XR 128GB (PRODUCT)RED 美品

第1ブロック 35510610

【未使用】au sony Xperia 10 II SOV43 SIMフリー

第2ブロック 067556

Xperia 10 II SO-41A ミント docomo mint 121

第3ブロック 6

【ウルトラマン専用】Galaxy A22 5Gホワイト64GB docomo

2023/6/13 ネットワーク利用制限の対象ではございません。

iPhone 11 Pro 64 GB SIMフリーバッテリー97%



Xpeia 1 Ⅱ (XQ-AT42)ブラック(RAM12㌐、ROM256㌐)

本売買において生じた取引に関する紛争については,木津簡易裁判所又は京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし対応させて頂きます。

iPhone 13 Pro ゴールド 512 GB SIMフリー



Z010 do SIM ロック解除済み Galaxy SC-51A

桁違いの価格をご提案なさる方がいらっしゃる為,値下げ交渉にはお応え致しません。また回答も致しません。不公平とならないよう少額であっても同様とさせて頂きます。なお価格は随時見直しておりますので,どうぞよろしくお願い致します。

Galaxy S20 Ultra 5G



kazuo様用 アイフォン

I can not answer to questions other than Japanese or English.

新品未使用未開封品 OPPO Reno7 A ドリームブルー シュリンク付き

Sincerely,

【未使用品】Galaxy A22 5G ホワイト ギャラクシー SIMフリー 白



Galaxy Note9 Ocean Blue 128 GB docomo

#SONY

IPhone 13 mini 128 gb

#XPERIA

商品の情報 ブランド ソニーモバイル 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます。Thanks for visiting.SIMロック解除済 au SONY XPERIA 1 SOV40 グレー(GY)新品液晶保護ガラスフィルム付きです。 端末本体 縁部背面等細かな傷痛みやケース跡が見られます。液晶面 全体にややムラ変色焼付きは見られるも表面は無傷に近い状態です。 市場にて購入使用した後,出品に際し初期化し改めて起動させ,下記の項目につきチェックしておりますが,あらゆる機能まで使いこなしたわけではなく,また精密機器ですので申し訳ありませんがチェックしました箇所を含め動作保証は致しません。不具合がある可能性もありますがお手元に到着時の状態でのお引き渡しとなりますことご理解下さい。Sold as seen.物理キーおよびソフトキーの動作 タッチスクリーン ディスプレーの白・黒・赤・緑および青等の全画面表示 通知ランプの点灯 スピーカおよびイヤースピーカ(受話スピーカ)の出力 マイク バイブレータ メーンカメラおよびサブカメラ(Flash LED含む) 充電およびPCとの接続 Wi-Fi・microSD・simカード(解約済みのもので電話番号が表示されることを確認) の認識なお,バッテリーは消耗品ゆえ新品時より相応に劣化しているものとお考え下さい。製造番号は下記の通り記載されております。第1ブロック 35510610第2ブロック 067556第3ブロック 62023/6/13 ネットワーク利用制限の対象ではございません。本売買において生じた取引に関する紛争については,木津簡易裁判所又は京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし対応させて頂きます。桁違いの価格をご提案なさる方がいらっしゃる為,値下げ交渉にはお応え致しません。また回答も致しません。不公平とならないよう少額であっても同様とさせて頂きます。なお価格は随時見直しておりますので,どうぞよろしくお願い致します。I can not answer to questions other than Japanese or English.Sincerely,#SONY#XPERIA

商品の情報 ブランド ソニーモバイル 商品の状態 やや傷や汚れあり

【美品】iPhoneSE 第2世代 128 スターライト【iPhone X】スペースグレー 64GBpixel7a SiMフリー★ayumi hamasaki様専用★未使用 Apple iPhone12 64GB パープル SIMフリーFlip 3 128GB (物理SIM+eSIM) パープルSONY XPERIA Ace III Docomo ドコモ【なお様専用】【未開封】Oppo A5 2020 ブルーiPhone X Space Gray 256 GB simフリー化済