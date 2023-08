【SALE／37%OFF】 ペンタックス　PENTAX DA 18-135mm f3.5-5.6ズームレンズ その他

【ペンタックス PENTAX DA 18-135mm f3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR】

PENTAX DA 18-135mm f3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR

商品詳細

■外観コンディション

気になるような傷やアタリもなく

綺麗なコンディションです。

若干グリップに白化がみえますが、

ベタ付きはありません。

お写真多数あげておりますので

併せてご確認くださいませ。

■ 光学コンディション

カビやクモリはなく綺麗なコンディションです。

気持ちよくお使いいただけます。

■ 動作

各種動作確認済みとなっております。

安心してお使い頂けます。

● お届けする内容

・レンズ(PENTAX DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR)

・専用フード

・リアキャップ

・NDフィルター

※その他写真に写っている物全てです。

ペンタックス PENTAX DA 18-135mm f3.5-5.6ズームレンズ

こちらの商品には返品保証が付いてますので、

安心してご購入くださいませ。

《安心返品対応サービス》

当方では万一の返品も受けますが、到着後3日以内にご連絡ください。 初期不良の自然故障は返品対応させていただきます。その場合は送料のみご負担下さい。

《注意事項》

商品の外観・程度の感じ方は主観による個人差がありますので、 特に神経質な方・中古品にご理解のない方・新同品コレクターの方の ご入札はお控え下さいませ。

あなたのご入札、心よりお待ちしております♪

#1009

商品の情報 ブランド ペンタックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ペンタックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

