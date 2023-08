※通常翌日まで発送ですが、ご購入のタイミングにより、発送まで2日程度要する場合がございます。

◉DIESEL ディーゼル メンズ(ユニセックス・レディースも可)

カーキ系 タイダイ Dロゴ 襟リブ パーカー

新品・未使用・タグ・値札付きです!

DIESEL・青山店購入

大量買いしすぎて…着用しきれずにいたようで…

新品、未使用、タグ、値札付きのままの真新しい状態です!

税込定価⇒35,200円

既に #入手困難 #完売品

当方、大変有り難くも、レセプションや受注会に招待頂ける正規会員ですので、全ての出品DIESEL☆商品、全て購入・交換(ノベルティ、レア品など)履歴がございますことで、’真の国内正規品であること'を保証できます♡

決して安くはない価格で、並行輸入・個人輸入・海外アウトレット・業者介しの転売が多数ある為、ご注意ください。。(◉それらは国内正規品ではございません⇒詳細はプロフ参照。きちんと'事実'を記載して欲しいものです…高額支払いしている購入者様に失礼な行為だと思います…)

襟リブがあり

襟元のデザインがかなりこだわって造られた一品♪

お色味は写真よりもう少し明るいカーキ系と思っていただけたら幸いです

表記サイズ→メンズSですが、ビッグシルエット・オーバーサイズで、通常の日本サイズメンズのLサイズ〜といった感じ XL可

小柄な方、華奢な方、がビッグシルエットで着用するのもとても素敵だと思います♡(萌え袖も♡)

(男女兼用 ユニセックス)細め、太めのボトムス、両方ともに相性良いです

もちろん大柄な方、体格の良い方も、安心着用のSサイズです!

フードの内側がカラー違いなのもオシャレ♪

気づいたらパーカーがクローゼットの1箇所を埋め尽くし…中古品ではなく、新品の商品から出品して参ります☆

他にもDIESEL ノベルティ(非売品、レア品、希少品、コラボ品)や

衣類(メンズ、レディース、ユニセックス)も出品しております♪

今後も受注会オーダーの購入品続々なので出品を増やして参ります!

DIESELのパーカーやボトムス、ジャニーズのKing & Princeの方々がダンス練習?で着用している映像もあるとか

ダンサーの #riehata さんがDIESELとコラボしているからとか…

裏起毛ではないので、真夏以外長いシーズン着用可能の万能品♡

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

