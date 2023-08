NEIGHBORHOOD 2023SS NH 231 SPOT . TEE SS-1 BLACK×YELLOW Sサイズ

ネイバーフッド スポット 半袖 Tシャツ BLACK YELLOW ブラック

イエロー 黒 黄 SMALL BOX LOGO ボックスロゴ

コットン天竺のオリジナルボディーを使用したショートスリーブTシャツ。正面、左袖、背面にラバープリント。ワンウォッシュ。

NH 231 SPOT . TEE SS-1

COTTON 100

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ネイバーフッド 商品の状態 新品、未使用

