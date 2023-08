ブランド品は全て正規店購入となりますのでご安心下さい。

印象的なプッシュロックが目を惹くショルダーバッグ♪

可愛らしいシルエットにメタルのプッシュロックが映えるショルダーバッグ。

シンプルながら印象的なデザイン、シルエットは様々な着こなしによく馴染み、

普段使いから旅などの外出まで幅広く活躍します。

流行に左右されず、ファッションも選ばないので大切な方へのプレゼントにもオススメです。

■サイズ:(約)横18.5cm×縦14cm×幅9cm

■ショルダーの長さ:約60-110cm(着脱可)(調節可)

■重量:約500g

■型番:BELLA BQJ3LND

■仕様

開閉種別:プッシュロック式

■カラー

グレージュ

○お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

また、お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

私の出品ページ一覧につきましてはこちらからどうぞ→#yknet

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉ

※ペット、喫煙者いません

※メルカリ売れやすい価格の範囲内で出品しています。販売価格から手数料と送料が引かれるため、ご考慮頂けたらありがたいです。提示価格で購入して頂ける方を優先させて頂きますm(__)m

管理番号010067102225

商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 新品、未使用

