ヤーマンYA-MAN の脱毛器

STA-197Bです。

【状態】

・本体やカートリッジには若干使用感がございます。

目立つようなダメージなどございません。

・本体は専用の物で消毒しましたので安心してご使用ください。

【動作確認】

・良好です。

【付属品】

・本体、ローラーヘッド、スポッドヘッド、フォトヘッド、電源コード、説明書、その他写真にあるものになります。

【商品説明】

・ハイパワーなフラッシュでムダ毛ケアと美肌ケアを両立

・インテリジェントローラーで、全身約4分で完了

・ 肌色センサーで最適レベルを自動調整

・同時に美肌ケア

・サロン限定のフォトモードを搭載。3種類のLEDを採用したことで、顔、ボディのトータルケアを実現。脱毛だけではなく、おうちエステも可能です。

#ヤーマン

#エステ

#レイボーテ

#脱毛

B1775

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

