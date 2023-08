小出亜佐子さんが立ち上げた伝説のミニコミ誌(ファンジン)「英国音楽」第11号です。

今まで大事にしていたので、大事にしてくださるファンの方に譲りたいと思います。

【インタビュー掲載アーティスト】

The Blue Hearts ザ・ブルーハーツ

The Phantom Gift ザ・ファントムギフト (ナポレオン山岸)

The Strikes ザ・ストライクス

Penny Arcade ペニーアーケード

《複数値引》

複数ご購入いただく場合、2個目から100円値引いたします。必ず購入ボタンを押す前に、コメントでお知らせください。

邦楽

米国音楽

渋谷系

ネオアコ

フリッパーズギター

ザ・コレクターズ

crue-l records クルーエル

Trattoria トラットリア

wonder release ワンダーリリース

neo gs ネオGS

neo mods ネオモッズ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

