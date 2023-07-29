【同梱不可】 新品未使用 6個セット D'GETTIE ワイヤレスイヤホン 瞬間翻訳 32ヵ国 イヤフォン

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エアーポッズプロ AirPods Pro 右耳 新品 R片耳 正規品 Apple



即決 Apple国内正規品 AirPods Pro 第一世代 充電ケース +両耳

#れなの部屋に下記商品を中心に出品してます。

Sony WF-1000XM4 ワイヤレスノイズキャンセリング プラチナシルバー



AFTERSHOKZ AEROPEX 骨伝導イヤホン新品

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SHURE SE215 Special Edition パープル

オーディオ機器 ヘッドホン イヤホン

［新品未使用］Aftershokz aeropex ブルー 骨伝導イヤホン

ペット用品 リード ハーネス

【新品未開封】MOMENTUM True Wireless 3 Graphite

日用品雑貨 カラトリー 扇風機 ラック

BOSE Frames Rondo Black FRAMESRONDO

キャンプ用品 簡易ベッド など

DITA Audio Dream XLS

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【中古】Apple AirPods 3 購入ボックス付き



LIVE FREE2 TWS

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【新品•未開封】SONY Reon Pocket4 レオンポケット４

即購入 大歓迎！

SONY WF-1000xm4 充電ケースのみ

ペット・喫煙者なし！

【ほぼ新品未使用】BOSE QuietComfort Earbuds II



⑥【新品】星街すいせい TAKU INOUE ワイヤレスイヤホン anima

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【アップル】AirPods Pro 第二世代 充電ケースのみ MQD83J/A

100円引き

【シリコンケース付】ビーツ ワイヤレスイヤホン



ミニサイズ Shokz OpenRun Mini 骨伝導イヤホン

質問がございましたら、お気軽にコメントください☺︎

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AirPods エアーポッズ 第3世代 ケース無し

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SHOKZ S803 OPEN RUN ワイヤレスイヤホン 骨伝導



未開封 Soundcore Liberty 3 Pro 新品

【6点 おまとめ買いのページです！！】

Apple AirPods Max ワイヤレスヘッドホン シルバー 未使用品

※個数のご相談も受け付けております。

日曜日まで限定値下 seeaudio bravery(通常版) 中古

最大12個。

Anker soundcore ワイヤレスイヤホン



Apple AirPods pro 第一世代 美品 バッテリー状態良好

翻訳機能付きのワイヤレスイヤホンです☺︎

Shure535LTD-J ケーブル付



EMPIRE EARS ODIN (Universal Fit)

新品未開封商品

SONY WF-1000XM4(プラチナシルバー) + AZLAのイヤーピース



ambie(アンビー)国内正規品

「 32ヵ国言語 翻訳対応 」をしながら、翻訳機能を使用しない時には「 ワイヤレスイヤホン 」としても使用できる優れもの。アプリ上で言語設定を行った後、イヤホン片側を相手に渡し、タッチボタンを押し会話をすると自動音声翻訳されお互いの母国語で会話が可能に！もちろんアプリ上にも話した翻訳文が表示されるのでイヤホンを渡さず、アプリ画面を見せれば疎通が可能です。

★新品未使用★SONY WF-C700N



【未開封】オーディオテクニカ ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW BK

〈 TE-01 / 対応言語一覧 〉 日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / ベトナム語 / アラビア語 / チェコ語 / クロアチア語 / デンマーク語 / フィンランド語 / フランス語 / ドイツ語 / ギリシャ語 / ハンガリー語 / インドネシア語 / ヒンディー語 / イタリア語 / マレー語 / オランダ語 / ノルウェー語 / ポーランド語 / ポルトガル語 / ルーマニア語 / ロシア語 / スペイン語 / スロバキア語 / スウェーデン語 / タイ語 / トルコ語 / ウクライナ語 ※英語（米国 / イギリス） 中国語（簡体字中国）（繁体字台湾）

【新品未開封】KZ AS24 片側12BA8切替スイッチ仕様版 中華イヤホン



【美品】Aftershockz Opencomm 骨伝導イヤフォン

【瞬時音声翻訳搭載】32ヵ国語対応 / Google・Microsoftエンジン搭載〔アップデートにより翻訳精度が日々向上します〕

ロジクール UE900s 高遮音性イヤフォン UE900s



AirPods第3世代

【完全ワイヤレスイヤホン】Bluetooth5.0 / 音楽鑑賞 / マイク搭載しておりハンズフリー通話も可能です

Apple AirPods Pro MWP22J/A ワイヤレス イヤホン



ルイヴィトンワイヤレスイヤホン LOUIS VUITTON イヤフォンブルー

【翻訳アプリ】使用できる言語制限なし / アプリ費は永年無料です

AirPods 第3世代 ケース付き



ＨｅａｒｔＢｕｄｓ ワイヤレスイヤホン レッド

【機能】IPX4防水・防汗対応 / 連続時間約5時間〔充電ケース使用で約15時間〕/ 自動ペアリング機能搭載〔イヤホンを取り出すだけで自動接続〕

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます！＾＾#れなの部屋に下記商品を中心に出品してます。・・ オーディオ機器 ヘッドホン イヤホンペット用品 リード ハーネス日用品雑貨 カラトリー 扇風機 ラックキャンプ用品 簡易ベッド など・・送料無料！ 即購入 大歓迎！ ペット・喫煙者なし！✴︎フォロー割100円引き質問がございましたら、お気軽にコメントください☺︎ーー【6点 おまとめ買いのページです！！】※個数のご相談も受け付けております。最大12個。翻訳機能付きのワイヤレスイヤホンです☺︎新品未開封商品「 32ヵ国言語 翻訳対応 」をしながら、翻訳機能を使用しない時には「 ワイヤレスイヤホン 」としても使用できる優れもの。アプリ上で言語設定を行った後、イヤホン片側を相手に渡し、タッチボタンを押し会話をすると自動音声翻訳されお互いの母国語で会話が可能に！もちろんアプリ上にも話した翻訳文が表示されるのでイヤホンを渡さず、アプリ画面を見せれば疎通が可能です。〈 TE-01 / 対応言語一覧 〉 日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / ベトナム語 / アラビア語 / チェコ語 / クロアチア語 / デンマーク語 / フィンランド語 / フランス語 / ドイツ語 / ギリシャ語 / ハンガリー語 / インドネシア語 / ヒンディー語 / イタリア語 / マレー語 / オランダ語 / ノルウェー語 / ポーランド語 / ポルトガル語 / ルーマニア語 / ロシア語 / スペイン語 / スロバキア語 / スウェーデン語 / タイ語 / トルコ語 / ウクライナ語 ※英語（米国 / イギリス） 中国語（簡体字中国）（繁体字台湾）【瞬時音声翻訳搭載】32ヵ国語対応 / Google・Microsoftエンジン搭載〔アップデートにより翻訳精度が日々向上します〕【完全ワイヤレスイヤホン】Bluetooth5.0 / 音楽鑑賞 / マイク搭載しておりハンズフリー通話も可能です【翻訳アプリ】使用できる言語制限なし / アプリ費は永年無料です【機能】IPX4防水・防汗対応 / 連続時間約5時間〔充電ケース使用で約15時間〕/ 自動ペアリング機能搭載〔イヤホンを取り出すだけで自動接続〕

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

Panasonic Technics ワイヤレスステレオインサイドホン EAH…【新品未開封】Jabra 完全ワイヤレスイヤホン Elite85t ブラック黒O2aid 心 (intime 心)Shokz OpenRun Pro 骨伝導ワイヤレスイヤホンAnker soundcore LIBERTY 3 PRO ブラックApple AirPods pro MQD83J/A 正規品 第2世代AirPods Pro 第1世代 両耳 うりぼー様専用未開封 Shokz OpenComm 骨伝導イヤホンAnker sleep A10oladance オーラダンス ワイヤレスイヤホン オープンイヤー型