高級ブランド CUSTOM RECOUTURE MADE size9 ARCHIVES SP スニーカー

未使用
新品未使用 supreme nike air force 1 28.5
箱 タグ 紐 付き
BRAND BLACK SAGA サガ 426BB 27cm 厚底 +おまけ
正規取扱店購入 レシート付き
【値下げ※早い者勝ち】NIKE ナイキ スニーカー
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リクチュール
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カスタム
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ヴィンテージ
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NIKE
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定価 143000円
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大人気のシューズカスタマイズショップのRECOUTUREから販売された限定シューズになります。
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靴の種類やデザイン、素材などによりフィッティングが異なります。
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ナチュラルレザー、ハンドメイドの為、革本来のキズや製作時の汚れ等が若干ある場合がございます。
Air Jordan 3 Retro
商品の情報
|商品のサイズ
|27cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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未使用箱 タグ 紐 付き正規取扱店購入 レシート付きリクチュールカスタムヴィンテージNIKE ナイキターミネーターVIBRAMスニーカー シューズカラー ASSORT定価 143000円大人気のシューズカスタマイズショップのRECOUTUREから販売された限定シューズになります。靴の種類やデザイン、素材などによりフィッティングが異なります。ナチュラルレザー、ハンドメイドの為、革本来のキズや製作時の汚れ等が若干ある場合がございます。
商品の情報
|商品のサイズ
|27cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用