入園入学祝い YK様専用　NW-A105(L) 16GB ブルー ポータブルプレーヤー

購入から約１年経っています。

NW-ZX1 ハイレゾ対応ウォークマン

使用頻度が低いため出品させていただきます。

IDOLiSH7 コラボウォークマン



SONY NW-A106

シリコンケースとガラスフィルムを付けていましたので目立つ傷はなく美品です。

《非売品》サントリー缶コーヒーBOSS懸賞品 SONY MDウォークマン



マンパック様専用【ジャンク品】SONY ウォークマン WM-EX1

ガラスフィルムのみ付けた状態で発送致します。

SONY NW-A105 16GB ブラック

シリコンケースは付属致しません。

ポケトーク S Plus



iPod touch 第7世代（販売終了商品☆）

中古商品のため気にならない方のみご購入をお願い致します。

iPod classic 第7世代 160GBからSSD512GBにブラック黒



BOSE SoundLink Revolve Bluetooth speake…

動作確認済みです。

RD-M2 シルバー【Clavia】



【新品未使用】第7世代 iPod nano MKN22J/A 16GB シルバー

即購入⭕️

H&Y MRCマジックGNDフィルター0.9



iPod Classic 初代 白 10G

BLUETOOTH対応有

絶版名機&美品【安心の匿名配送】Victor JVC EX-AR3

DSD: DSD対応有

ラナ スティッチ CDプレーヤー CDプレイヤー

FLAC: FLAC対応有

Buurin2019様専用です

MICROPHONE BI: MICROPHONE

ソニー ハイレゾ対応 ウォークマン＋専用イヤホン セット ノイズキャンセリング

OS種類(モバイル): ANDROID

【新品未開封】iPod touch 第7世代 128GB シルバー

USB有無種類: USB2.0

【非常に美品】MDLP対応panasonic ポータブルMDプレーヤ MJ-17

W−LAN

Hiby R5 (Gen1) Black + MicroSD 128GB

color: BLACK

iPod touch第6世代32GB シルバー

エンコーダ内蔵/非内蔵: エンコーダ非内蔵

SONY ウォークマン Aシリーズ NW-A55 16GB WALKMAN

タッチパネル有

【ほぼ新品】TASCAM Portacapture X6 SDカード付属

ディスプレイタイプ_ST: TFT

BCPLAY 蔦屋家電 CDプレーヤー

ディスプレイ解像度種類: HD

NW-ZX507 BLACK

ノイズキャンセリング有

Fiio X7 Mark Ⅱ AM3A フィーオ x7 mk2 DAP

ポータブル・据置タイプ: ポータブルタイプ

【高音質プレイヤー】Hiby new R6

内蔵メモリ有無種類: 半導体

NW-A306（B）ブラック SONY ウォークマン

圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3

YK様専用 NW-A105(L) 16GB ブルー

記録媒体(新): microSDXC

SONYハイレゾ対応ウォークマン



SONY ソニー ウォークマン Sシリーズ NW-S315K (W) ホワイト

#ソニー

SONY XDR-56TV(W)

#SONY

コレクター所有品・動作確認済【】パナソニック ポータブル MDプレーヤー



Apple IPod touch 第6世代 64GB

記憶容量···16GB

小室哲哉◆FC限定レコードプレイヤー(100台限定販売)◆TM NETWORK

記憶媒体···microSDカード

【新品】Jabra Speak710+MS ポータブルスピーカーフォン

Bluetoothバージョン···Bluetooth5.0

NW-A55 SONYのWALKMANです。

ハイレゾ···ハイレゾ対応あり

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

購入から約１年経っています。使用頻度が低いため出品させていただきます。シリコンケースとガラスフィルムを付けていましたので目立つ傷はなく美品です。ガラスフィルムのみ付けた状態で発送致します。シリコンケースは付属致しません。中古商品のため気にならない方のみご購入をお願い致します。動作確認済みです。即購入⭕️BLUETOOTH対応有DSD: DSD対応有FLAC: FLAC対応有MICROPHONE BI: MICROPHONEOS種類(モバイル): ANDROIDUSB有無種類: USB2.0W−LANcolor: BLACKエンコーダ内蔵/非内蔵: エンコーダ非内蔵タッチパネル有ディスプレイタイプ_ST: TFTディスプレイ解像度種類: HDノイズキャンセリング有ポータブル・据置タイプ: ポータブルタイプ内蔵メモリ有無種類: 半導体圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3記録媒体(新): microSDXC#ソニー#SONY記憶容量···16GB記憶媒体···microSDカードBluetoothバージョン···Bluetooth5.0ハイレゾ···ハイレゾ対応あり

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

YUGA様専用 整備済完全動作品 SONY ウォークマン TPS-L2 後期CDレコーダー付レコードプレーヤー