⚫︎フォロー割引き

エムズグレイシー ジャンパースカート



スーナウーナの刺繍が綺麗な半袖ワンピース



【美品】DOLCE&GABBANA 膝丈ワンピース ブラック チェック M

☆¥10000以上→¥400引き

foxey ワンピース

☆¥5000以上→¥200引き

イノセントワールド 丸衿ストライプローズワンピース Innocent World

☆¥5000未満→¥100引き

BCBG カクテルドレス



美品 TO BE CHIC 半袖 ワンピース ネイビー 濃紺 サイズ46



【良品】FOXEY NEW YORK ポロシャツワンピース フレア 38 黒

⚫︎まとめ買い割引き

うさぎ様専用♡バーバリーブルーレーベル♡ノバチェックワンピース リボン ピンク



新品未使用EMILIO PUCCIワンピース定価187,000円ドレスM位

☆2点→¥200引き

UNDER COVER but beautiful II ワンピース 歯 レース

☆3点→¥300引き

FOXEY 38535 ドレス ワンピース 40

☆4点→¥400引き...

エルメスカシミアシルクワンピース美品



未使用級✨サリースコット フラワージャガード ワンピース M



新品タグ付き‼️9万円 EPOCA ミラノリブ スカラップニットワンピース

お手数ですが、割引きの適用は購入前にコメント欄よりお伝えくださいませ。

美品✨レオナール 膝丈ワンピース ノースリーブ カンカン素材 花柄



超美品ANAYI ワンピース 秋冬 花柄 38



新品 ETRO エトロ 花柄ワンピース

#WhiteVintageその他のワンピースはこちら

【TOCCA】トッカ 立体刺繍 アーガイル柄 ノースリーブ ワンピース 2



FOXEY♡半袖ワンピース 38 ミント 美品

#WhiteVintageその他のアイテムはこちら

新品 未使用 タグ付き kaimilan カイミラン ワンピース ドレス



【未使用】セオリーリュクス ワンピース サイズ40 theoryluxe



希少✨ バーバリーブルーレーベル ノバチェック ウエストリボン ワンピース

**************

【PAUL&JOESISTER】ミニフレアワンピース(36)シルク*透け感*総柄



【送料無料】Frank&Eileenシャツワンピース XS コットン アメリカ製



Kay Me ケイミー ワンピース オフィスカジュアル M374

《カラー》

Victorian maiden ジュエルリボンホルターネックドレス



美品♡リズリサ♡メロディーバニー柄♡セットアップ



ボリューム袖 ネイビー

ホワイト(白)

cacharel dress キャシャレルドレス テントドレス 新品未使用



新品★ポロラルフローレン シャツワンピース ストライプ ベルト ポニー刺繍 L



グレースクラス グレースコンチネンタル

《サイズ》

Canal Tweed Mini Dress herlipto



美品✨マリメッコ ワンピース ウニッコ ベージュ✕ブラック Mサイズ 長袖



ドルチェ&ガッバーナ ブラックニットワンピースホワイトライン40 超美品

M〜L相当

セルフォード セットアップ サイズ36 ワンピース スカート



プロポーション マーメイドジャンスカ



ヴィヴィアンタム チャイナワンピース 黒白柄

《平置き実寸》

群言堂のマンガン絣チュニック



【未使用品】GUCCI グッチ ワンピース



CHANEL ドレスワンピース ホワイト 34 美品

着丈:90cm

ピンクハウス◇ローズ柄ワンピース コットン バラ フローラ ボルドー ひざ丈



2021SS sacai × A.P.C デニムワンピース 36

肩幅:44cm

超美品❗️ケンゾー ビーズ 装飾 古着女子 レトロ 高品質



eimy istoire シンプルツイードミニベルトワンピース

身幅:55cm

☆Chiristian Dior クリスチャンディオール ワンピース



ANOKHI ヴィンテージクルタ ボタニカルフラワー チュニックワンピース

裾幅:76cm

【新品】インゲボルグ チュニックワンピ 被せ段々スカート レオパード柄 セット



【新品タグ付き】BODY DRESSING Deluxe ワンピース

袖丈:33cm

06T969☆ LEONARD 綺麗目 ノースリーブ ミディ丈 ワンピース M



超希少!!!!VINTAGEドレス

袖幅:18cm

⭐️ichi イチ ネイビー ゆるてろワンピース



フォクシー ワンピース40



グッチワンピース

《素材》

新品 ブルーレーベルクレストブリッジ ツイードジャンバードレス ワンピース 38



美品 Foxeyブラウンワンピース



Ungrid ティアード チュニックワンピース ノースリーブ

おそらくリネン

エンフォルド ワンピース ブラウン



ケイトスペードニューヨーク 花柄 ワンピース ノースリーブ



♡新品未使用!スポーツマックス ワンピース♡

《備考》

サリースコットの刺繍ワンピース



【M様】シークレットハニー エンブロイダリー アリエル ワンピース



VUITTON ワンピース

生地の厚みは普通程度で張りがあり、さらりとした肌触りです。

試着のみ❤️LIZ LISA今季春新作❤️ワンピース❤️



新品◆ DAMA collection 有松絞りフレンチスリーブワンピース

画像9枚目の通り、うっすらとした細かな汚れの箇所があります。

アンタイトル ニットワンピース ラウンドネック モヘア混 パープル Mサイズ



ディオール ワンピース 黒 シルク 36 上品 スカート

遠目や着用時にはほとんど分からない程度だと思います。

CHANEL ワンピース



Aakashaアーカシャワンピース

大きく目立つようなひどい汚れやダメージなどはございません。

moca様専用♡極美品TOCCAドッキングワンピース ひざ丈ジャガード花柄リボン



新品 未使用 タグ付き アルマーニエクスチェンジ 花柄 フレア ワンピース

DOL-26

˚✧₊ gomme マキヒロシゲ 変形シルエット ワイドワンピース



ヴェルニカ Velnica 紫 パープル カマーベルト インド綿 花柄 リボン



【完全最終値下げ】 Dolly Heart JSK カチューシャ サックス

《注意事項》

希少 SACAI サカイ ドッキング 異素材 コットン ジャケット 春 ブラック



RoreTlara JEWEL 蝶々刺繍入り ワンピース



新品未使用 タグ付き フォクシー ワンピース ブラック 40 foxey

実寸は素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

REISS リース キャサリン妃愛用ブランド 総レースワンピース クロシェ編み



グレース クラス サイズ36(9号) 紺色

画像の色合いはご使用の機器によって若干違いが出る場合がございます。

涼やか リネン ワンピース ブルー 上質 Iライン 麻 ボートネック 夏物 青



アグリス ネコ ワンピース オーダー品 レア

汚れやダメージなどの状態は感じ方に個人差がありますのでしっかりと画像をご確認ください。

Reneのワンピース「Femi‐Flare」 タグ付き未使用品です。



【美品】HUGO BOSS ベルト付きワンピース XXL相当

トラブルを避けるため、神経質な方や古着慣れしていない方の購入はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⚫︎フォロー割引き☆¥10000以上→¥400引き☆¥5000以上→¥200引き☆¥5000未満→¥100引き⚫︎まとめ買い割引き☆2点→¥200引き☆3点→¥300引き☆4点→¥400引き...お手数ですが、割引きの適用は購入前にコメント欄よりお伝えくださいませ。#WhiteVintageその他のワンピースはこちら #WhiteVintageその他のアイテムはこちら **************《カラー》ホワイト(白)《サイズ》M〜L相当《平置き実寸》着丈:90cm 肩幅:44cm 身幅:55cm裾幅:76cm袖丈:33cm袖幅:18cm《素材》おそらくリネン《備考》生地の厚みは普通程度で張りがあり、さらりとした肌触りです。画像9枚目の通り、うっすらとした細かな汚れの箇所があります。遠目や着用時にはほとんど分からない程度だと思います。大きく目立つようなひどい汚れやダメージなどはございません。DOL-26《注意事項》実寸は素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。画像の色合いはご使用の機器によって若干違いが出る場合がございます。汚れやダメージなどの状態は感じ方に個人差がありますのでしっかりと画像をご確認ください。トラブルを避けるため、神経質な方や古着慣れしていない方の購入はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

DIANE ダイアン DVF フローラル ルーシング ワンピース stasieSNIDEL ワンピース Ꮪサイズ最高級♪DROMe ドローム/レザーワンピース 最高級 ラムレザー北欧、暮らしの道具店 3WAY後さがりギャザーワンピース ブルーエムズグレイシー リボン柄ワンピース新品美品 セオリーリュクス コクーンワンピース ジャガード柄 LINDA ブラック爽やかカシュクールワンピース(XL~XXL)ブルーレーベル クレストブリッジ ワンピース トップス2点セット【クリーニング済】Chloe クロエ♡シルクワンピースきのぴ様おまとめ品◆美品ランバンひざ丈ワンピース襟付ビジュー七分袖ブラック38M