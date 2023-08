色 ベージュカーキ系 表現難しいのですがカーキとベージュを足した様な柔らかめのお色です。

1枚目の写真をもう少しだけ濃くした感じです。

サイズXL

右側ダブルポケットです。

裾とポケットのあたりに小さな毛玉があります。

さほど目立つものではないと思います。

2度ほど着用しました。

まだまだご使用頂けるかと思います。

平置き素人採寸なので誤差ご了承願います。

ウエスト約38/58センチ ゴムなのでのびます

股上約36センチ

股下約66センチ

裾幅約26センチ

ベルトやヒモ(内側も)は発売時よりないタイプの商品ですのでご注意下さい。

値下げ不可

追跡付きのもので発送します。

以下注意事項ですので必ずご参照お願いします。

tightbooth の服が好きで複数購入しています。

タグ、袋等は外してたたんでの自宅保管となります。

沢山あり物によって購入時期や商品名がわかりませんのでバギー バルーンなどの商品名を入れてます。申し訳ないですがご自身にて着画などお探し頂きますようお願いします。

購入は公式サイトや店舗にて購入した物ばかりです。

•クローゼットに畳んで保管していたので畳みシワがあります。

発送の際もコンパクトにたたんでの発送となるのでシワがつくかと思いますがご了承下さい。

◦保管時の防虫剤の匂いうつりがある商品もございます。

•検品はしてますが自宅保管なので商品状態が新品未使用、未使用に近い、目立った傷や汚れなしでも細かいホコリや購入時からの小さな汚れやホツレなどがある場合もございます。見つけた時は必ず記載しますが見落としがあるかもしれません。

•お色がイメージと違うなどのクレームも一切受け付けません。

◦キャンセルうけつけておりません。

◦梱包資材はリサイクルです。

こういった点など気になる方や神経質な方はご購入お控え下さい。

いかなる場合も返品返金キャンセルは行なっておりません。気になる事はお気軽にご質問下さい。

#tightbooth

#TBPR

#タイトブース

#バギー

#スラックス

#バルーン

#パンツ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド タイトブースプロダクション 商品の状態 目立った傷や汚れなし

