出品迷っているため

この価格でのご購入宜しくお願い致します。

急に削除ありますのでご理解ください。

ブラック

Mサイズ

ENOF

定価19800円

1度着用。

手持ちの服と系統が合わず

着ていただける方にお譲りしたいです。

point・センタープレスで野暮ったくならず、スタイリッシュなハーフシルエットをお楽しみいただけます。

・ひざが隠れるくらいの丈感なので、ハーフパンツに抵抗がある方でも取り入れやすいデザインです。

・ENOF22SS「straight pants お問合せ番号:63086037」と同じ素材を使用しています。

styling

・ヒールサンダルやパンプスなど、足元をきれい目にまとめていただくスタイリングがおすすめです。

・ハイウエストなので、タックインすることで更に脚長なシルエットが叶います。

・ENOF22SSの「over size shirt お問合せ番号:63150483」や「sheer jacket お問合せ番号:62542726」など、オーバーシルエットのシャツと合わせてることで、上級者なきれいめスタイルをお楽しみいただけます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

出品迷っているためこの価格でのご購入宜しくお願い致します。急に削除ありますのでご理解ください。ブラックMサイズENOF定価19800円1度着用。手持ちの服と系統が合わず着ていただける方にお譲りしたいです。point・センタープレスで野暮ったくならず、スタイリッシュなハーフシルエットをお楽しみいただけます。・ひざが隠れるくらいの丈感なので、ハーフパンツに抵抗がある方でも取り入れやすいデザインです。・ENOF22SS「straight pants お問合せ番号:63086037」と同じ素材を使用しています。styling・ヒールサンダルやパンプスなど、足元をきれい目にまとめていただくスタイリングがおすすめです。・ハイウエストなので、タックインすることで更に脚長なシルエットが叶います。・ENOF22SSの「over size shirt お問合せ番号:63150483」や「sheer jacket お問合せ番号:62542726」など、オーバーシルエットのシャツと合わせてることで、上級者なきれいめスタイルをお楽しみいただけます。

