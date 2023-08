【楽ギフ_包装】 90s USA製 リバースウィーブ ネイビー オハイオ 刺繍 2段 アーチ 美品 スウェット

〈ポイント〉

アメリカ製 リバースウィーブの人気のOHIO

ゆったり着られる良いサイズ感です。

ビンテージにしてはかなり美品です。

サイズ感も良く状態も良好。

お好きな方はこの機会にどうぞ。

こちらの商品は一点限りです。

リバースウィーブ取扱い一覧はこちら

↓

#pesのリバースウィーブ

〈サイズ〉

※実寸の数値にてサイズ確認お願いします。

(単位cm)

肩幅/身幅/着丈/袖丈

48/57/67/63

〈カラー〉

ネイビー

〈状態〉

特に目立った傷や汚れなどはありません。古着に慣れてる方なら問題ない状態です。

※写真にて状態の確認をお願いします。素人検品ですので、稀に小さな傷などの見落としがある可能性がございますがご了承ください。

〈フォロー割引き〉

フォロワー様限定でお値下げさせて頂きます。

購入前に、「フォロー割」とコメントください。

3,000円〜3,999円→ 100円オフ

4,000円〜4,999円→ 200円オフ

5,000円〜7,999円→ 300円オフ

8,000円〜 → 400円オフ

2点以上のご購入は更に割引きの「まとめ割」可能です。

お値段をご相談ください。

〈注意点〉

・取り扱いの商品は古着なので、古着にご理解がない方や、神経質な方は恐れ入りますが、トラブル回避のために購入をご遠慮ください。サイズ測定は素人採寸のため参考程度にお考えくださいませ。

・多少の小キズ・スレ・汚れなど見落としてしまう場合があります。USED品をご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。小さな不備に敏感な方のご購入はご遠慮願います。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

