値下げして再出品しました

①カメラ本体

②カメラカバー

③10-30mmレンズ

④バッテリー×2

⑤充電器

⑥説明書

バッテリーは1個で足りたので、予備の1こはほとんど使用していません

分かりにくいですが液晶画面にカバーをしています

カバーの下に1ミリくらいのキズがあります!

画像でご確認ください

プチプチに包んで発送します

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ニコン 商品の状態 やや傷や汚れあり

