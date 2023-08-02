【一部予約販売中】 【現品発送】ユッカ　ロストラータ 10号　安値‼︎④ 植物/観葉植物

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【L-2】ビカクシダ ウィリンキー 'リトルエルフ' レア！メルカリ便発送

ユッカ ロストラータの出品になります。

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アガベビクトリアレジーナ【氷山】大株

状態は良好です。

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発送はらくらくメルカリ便にて鉢ごと発送予定。

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白鯨×ゴリ猫 セット販売になります。

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3本枝分れプルメリア6品種MIX 現物発送 輸送中の葉の黄化、落葉、枝折れご容赦

ガーデニング

超美株 パキポディウム グラキリス 象牙宮 まん丸

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亀甲竜 アフリカ 激レア 割目あり

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野生ラン/アツモリソウ！

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただき誠にありがとうございます。ユッカ ロストラータの出品になります。10号鉢で新芽の芯もしっかり出てきており大きく展開し状態は良好です。発送はらくらくメルカリ便にて鉢ごと発送予定。観葉植物塊根植物多肉植物ガーデニングドライガーデンソテツパキポディウムアデニウムアガベアレカヤシモンステラフィランサス

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ねねとと様専用135 マジカルクリムゾン 5号 アジサイ ハイドランジア㉙エケベリア レインボーモンロー ❣️極大苗 ずっしりと重たい韓国苗 多肉植物 ビルゲイツパキポディズム・グラキリス 発根済 鉢付きまこばにら様ご予約へるしゅー薔薇