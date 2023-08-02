公式 Shepard Fairey Obey エディション作品 版画

Shepard Fairey(別名：Obey Giant）のエディション作品、Barb Wire Dove (Blue) 。Obey Giantの公式ページから発売され数分で完売しました。

水性 木版画 barn owl 面梟 メンフクロウ 梟 ふくろう フクロウ 桜



福井正郎作 版画『のりくら』

技法はシルクスクリーン印刷ではなく、Shepard Faireyがまれに使用するレタープレスで制作されています。Obeyのアパレルラインでも、この作品がTシャツのデザインとして使われています。

A71 木版画 鳥居清信作 梅紅葉伊達大閈 四代目市川團十郎 篠塚五郎伊賀守定綱



版画 額縁つき 白 ホワイト 幸福の花束 音楽

状態はチューブから数回出したのみです。特に問題はないかと思います。質問などありましたら、遠慮なくご連絡ください。

【シートのみ】山本容子「The Discoverers」1988年



銅版画集（銅版画5枚入り）

アーティスト：Shepard Fairey

初だし 稀少 美品 1619年 ホーゲンベルグ「オランダ独立戦争 戦闘場面」

作品名：Barb Wire Dove (Blue)

三岸節子「花ＩＩ（黄）」リトグラフ 直筆サイン入り 女流洋画家 限定品

サイズ：33.02 x 25.4 cm (13 x 10 in)

美品 クロード・ワイズバッシュ「チェロ」大判リトグラフ 直筆サイン入り 額縁入り

技法：letterpress

棟方志功の安川カレンダー・宇宙・瞞着川

サイン＆ナンバー：あり

Tony 夏の海 アールビバン 版画

エディション：250

藤城清治 リトグラフ 827/950



キロメロ 版画 2枚セット(ハッピー大家族、雲隠れ)



【額付】金子國義「胃液(オルペウス)」【作家直筆サイン】

banksy

■c14 竹久夢二 『赤い鳥』 木版画 178/300 彫摺 松永安生

DOLK

★ 吉岡浩太郎『赤富士翔鶴・大衣』ジクレー・風景画 松並木 旭日

kaws

ワイズバッシュ 小さなオーケストラ

Nick Walker

中国「故宮」平松礼二 リトグラフ 美品

kyne

ジョンレノン リトグラフ 286/300

Martin Whatson

【額付】浜口陽三「貝」【作家直筆サイン】

Mr.Brainwash

zingaro ジンガロ 大谷工作室 プー 版画作品 村上隆 カイカイキキ

Roamcouch

Shepard Fairey Obey エディション作品

Obey

棟方志功 十二支ミニ版画

Obeygiant

秋山巌：版画『モドラヌ犬ガ 気ニカカル … 』

ストリートアート

竹久夢二 大正ロマン 美人画 額装 木版画 Ｂi

グラフィティアート

【真作保証】 WCP バンクシー GANGSTA RAT

ステンシルアート

池田理代子 直筆サイン入り ビンテージ ベルサイユのバラ 革命の炎 版画

アートポスター

山下清 トンネルのある風景

バンクシー

ハシヅメユウヤ eyewater 40枚限定キャンバス作品

カウズ

水性 木版画 barn owl 面梟 メンフクロウ 梟 ふくろう フクロウ 桜

ロームカウチ

福井正郎作 版画『のりくら』

村上隆

A71 木版画 鳥居清信作 梅紅葉伊達大閈 四代目市川團十郎 篠塚五郎伊賀守定綱

オベイ

版画 額縁つき 白 ホワイト 幸福の花束 音楽

シェパード•フェアリー

商品の情報 ブランド オベイ 商品の状態 未使用に近い

Shepard Fairey(別名：Obey Giant）のエディション作品、Barb Wire Dove (Blue) 。Obey Giantの公式ページから発売され数分で完売しました。技法はシルクスクリーン印刷ではなく、Shepard Faireyがまれに使用するレタープレスで制作されています。Obeyのアパレルラインでも、この作品がTシャツのデザインとして使われています。状態はチューブから数回出したのみです。特に問題はないかと思います。質問などありましたら、遠慮なくご連絡ください。アーティスト：Shepard Fairey作品名：Barb Wire Dove (Blue) サイズ：33.02 x 25.4 cm (13 x 10 in)技法：letterpress サイン＆ナンバー：ありエディション：250banksyDOLKkawsNick WalkerkyneMartin WhatsonMr.BrainwashRoamcouchObeyObeygiantストリートアートグラフィティアートステンシルアートアートポスターバンクシーカウズロームカウチ村上隆オベイシェパード•フェアリー

商品の情報 ブランド オベイ 商品の状態 未使用に近い

【シートのみ】山本容子「The Discoverers」1988年銅版画集（銅版画5枚入り）初だし 稀少 美品 1619年 ホーゲンベルグ「オランダ独立戦争 戦闘場面」三岸節子「花ＩＩ（黄）」リトグラフ 直筆サイン入り 女流洋画家 限定品