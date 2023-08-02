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公式 Shepard Fairey Obey エディション作品 版画

商品の説明

Shepard Fairey(別名：Obey Giant）のエディション作品、Barb Wire Dove (Blue) 。Obey Giantの公式ページから発売され数分で完売しました。
水性 木版画 barn owl 面梟 メンフクロウ 梟 ふくろう フクロウ 桜

福井正郎作　版画『のりくら』
技法はシルクスクリーン印刷ではなく、Shepard Faireyがまれに使用するレタープレスで制作されています。Obeyのアパレルラインでも、この作品がTシャツのデザインとして使われています。
A71 木版画　鳥居清信作　梅紅葉伊達大閈　四代目市川團十郎　篠塚五郎伊賀守定綱

版画　額縁つき　白　ホワイト　幸福の花束　音楽
状態はチューブから数回出したのみです。特に問題はないかと思います。質問などありましたら、遠慮なくご連絡ください。
【シートのみ】山本容子「The Discoverers」1988年

銅版画集（銅版画5枚入り）
アーティスト：Shepard Fairey
初だし　稀少　美品　1619年　ホーゲンベルグ「オランダ独立戦争　戦闘場面」
作品名：Barb Wire Dove (Blue)
三岸節子「花ＩＩ（黄）」リトグラフ 直筆サイン入り 女流洋画家 限定品
サイズ：33.02 x 25.4 cm (13 x 10 in)
美品 クロード・ワイズバッシュ「チェロ」大判リトグラフ 直筆サイン入り 額縁入り
技法：letterpress
棟方志功の安川カレンダー・宇宙・瞞着川
サイン＆ナンバー：あり
Tony 夏の海 アールビバン 版画
エディション：250
藤城清治　リトグラフ　827/950

キロメロ　版画　2枚セット(ハッピー大家族、雲隠れ)

【額付】金子國義「胃液(オルペウス)」【作家直筆サイン】
banksy
■c14　竹久夢二 『赤い鳥』 木版画 178/300 彫摺 松永安生
DOLK
★ 吉岡浩太郎『赤富士翔鶴・大衣』ジクレー・風景画　松並木　旭日
kaws
ワイズバッシュ　 　　小さなオーケストラ
Nick Walker
中国「故宮」平松礼二 リトグラフ 美品
kyne
ジョンレノン　リトグラフ　286/300
Martin Whatson
【額付】浜口陽三「貝」【作家直筆サイン】
Mr.Brainwash
zingaro ジンガロ 大谷工作室 プー 版画作品 村上隆 カイカイキキ
Roamcouch
Shepard Fairey Obey エディション作品
Obey
棟方志功 十二支ミニ版画
Obeygiant
秋山巌：版画『モドラヌ犬ガ　気ニカカル　… 』
ストリートアート
竹久夢二　　大正ロマン　　美人画　　　額装　　木版画　Ｂi
グラフィティアート
【真作保証】 WCP バンクシー GANGSTA RAT
ステンシルアート
池田理代子　直筆サイン入り　ビンテージ　ベルサイユのバラ　革命の炎　版画
アートポスター
山下清　トンネルのある風景
バンクシー
ハシヅメユウヤ eyewater 40枚限定キャンバス作品
カウズ
水性 木版画 barn owl 面梟 メンフクロウ 梟 ふくろう フクロウ 桜
ロームカウチ
福井正郎作　版画『のりくら』
村上隆
A71 木版画　鳥居清信作　梅紅葉伊達大閈　四代目市川團十郎　篠塚五郎伊賀守定綱
オベイ
版画　額縁つき　白　ホワイト　幸福の花束　音楽
シェパード•フェアリー

【シートのみ】山本容子「The Discoverers」1988年

商品の情報

ブランドオベイ
商品の状態未使用に近い

銅版画集（銅版画5枚入り）

初だし　稀少　美品　1619年　ホーゲンベルグ「オランダ独立戦争　戦闘場面」

三岸節子「花ＩＩ（黄）」リトグラフ 直筆サイン入り 女流洋画家 限定品
Shepard Fairey(別名：Obey Giant）のエディション作品、Barb Wire Dove (Blue) 。Obey Giantの公式ページから発売され数分で完売しました。技法はシルクスクリーン印刷ではなく、Shepard Faireyがまれに使用するレタープレスで制作されています。Obeyのアパレルラインでも、この作品がTシャツのデザインとして使われています。状態はチューブから数回出したのみです。特に問題はないかと思います。質問などありましたら、遠慮なくご連絡ください。アーティスト：Shepard Fairey作品名：Barb Wire Dove (Blue) サイズ：33.02 x 25.4 cm (13 x 10 in)技法：letterpress サイン＆ナンバー：ありエディション：250banksyDOLKkawsNick WalkerkyneMartin WhatsonMr.BrainwashRoamcouchObeyObeygiantストリートアートグラフィティアートステンシルアートアートポスターバンクシーカウズロームカウチ村上隆オベイシェパード•フェアリー

商品の情報

ブランドオベイ
商品の状態未使用に近い

公式 Shepard Fairey Obey エディション作品 版画

12分钟前

公式 Shepard Fairey Obey エディション作品 版画

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6/9（木）よりcalif渋谷にてグラフィティ・レジェンド、OBEY GIANT

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