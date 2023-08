【国際ブランド】 AT-X TOKINA FISHEYE DX f3.5-4.5 10-17mm レンズ(ズーム)

数ある商品の中から当方の商品をご覧頂き、誠にありがとうございます。

数ある商品の中から当方の商品をご覧頂き、誠にありがとうございます。気持ちの良い取引が出来るように心がけております。それではよろしくお願いいたします!★コメントなし&即購入OKです★★超極上★トキナー TOKINA AT-X FISHEYE 10-17mm f3.5-4.5 DX CANON ◆外観外観は非常に綺麗です!スレやアタリは殆ど無く使用感の少ない超美品です!◆光学僅かなチリ、ホコリの混入のみで撮影に影響するようなカビやクモリは見受けられません!とても綺麗な光学です!◆動作各動作確認済みでバッチリです。安心の正常品です!届いてすぐにお使いいただけます!◆付属品写真に写っているものが全てになります。拡大写真をUPしておりますので是非ご覧ください!※ 返品について記載内容と違いがあった場合は返品可能ですのでご安心ください。ジャンク品などは不可です。あくまで中古品です。一度人の手に渡ったものという事を十分理解した上でご検討ください。※さいごに分からないことがあれば質問ください。答えれる範囲で対応します。他にも多数カメラを出品していますので是非ごらんになっていってください!↓#yumeカメラ

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド トキナー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

