【正規品】 GEN2 アメリカ軍　ECWCS LEVEL3 ポーラテックフリース ミリタリージャケット

アメリカ軍

USMC未使用Beyond Clothing Level4 PCU BoraJK

USARMY

KADOYA FORCE MACEES ライダースジャケット

米軍

COHERENCE コヒーレンス 22SS VERNON III Jacket



バズリクソンズ N-3B ウィリアムギブソン ブラック

ECWCS

AVIREX アビレックス N-3B フライトジャケット TOP GUN

エクワックス

【ラッセルノ】カスタムジャケットsize5



フランス軍 ビンテージ M-47 フィールドジャケット 前期型初期モデル

GEN2

moussy MILITARY BOLERO & ベスト カーキ



ENGINEERED GARMENTS BEAMS SSZ WTAPS RRL

POLARTEC

WACKO MARIA/FATIGUE/JACKET/BOB MARLEY

ポーラテック

Chikashitsu + クロップドポケットボンバージャケット ブラック



新品 KENYON 米軍使用 ECWCSGen3POLARTEC FOLIAGE

フリース

needle ミリタリージャケット L



【デッドストック】フランス軍 ホスピタルコート リネンコート シングル型

サイズ:large

30s フランス軍ダブルブレストメカニックジャケット

カラー:BLACK

Phantom NYC EST.20XX/ミリタリージャケット/NEW YORK



アナトミカ ミリタリージャケット

肉厚で保温性・通気性を両立したポーラテッククラシック300を使用。

m65 エポレット リメイク army アルミジップ

ベルクロ・裾はドローコードで絞り込む事で、外気の侵入を防ぎます。

BAPE 1ST CAMO HOODIE JACKE

肉厚の襟が防寒性能を高め、脇下にはジップのベンチレーションを搭載。

フランス軍 M64 フィールドパーカー ミリタリージャケット モッズコート L

バッグを背負う際に摩擦が生じる肩付近、日常生活で最も摩耗が激しい肘・腕裏にはナイロン生地で補強がされ、耐久性も抜群です。

BLUE RED BUTTERFLY ミリタリージャケット 再構築 ノーカラー



a bathing ape コーチジャケット

ECWCS とは正式名称

【希少】スウェーデン軍 モーターサイクルジャケット ユーロミリタリー C52

【Extended Cold Weather ClothingSystem】

woolrich Mackinaw CoatM-1938レプリカ

軍が開発した「極寒冷地被服システム」

【希少】COACH M-65 ジャケット コットン オイルド感



BRU NBOINNE ジャケット

気候条件により組合せを変え様々な地域に対応できるよう開発された近代ミリタリーです。

新品 ユーティリティパーカー ミリタリージャケット

ポーラテック社の最高品質のフリースを使うとで抜群に軽く、暖かい1枚となっています。

80sカナダ軍《古着》ミリタリー EWC 中綿キルティングライナー メンズL



パブリック大阪別注 UNUSED アンユーズド M-65 JACKET

「Gen」は「ジェネレーション」を意味しGen1,2,3と続き、Gen2の特徴は肉厚なフリーズ素材とベンチレーション機能に優れます。脇下にジップがあり、フロントジッパーもダブルジッパーとなります。

稀少S-S ジャングルファテーング



【USA製80〜90sビンテージ】G-8 JKT ISS NEW YORK 42

デッドストックで購入後、試着程度の着用で汚れ、損傷は無く綺麗です。

SEARS ビンテージ ハンティングジャケット ダックハンターカモ

クリーニング済み保管しております。

パタゴニア スナップt リーフ 柄 グリセード 雪なし ダスパーカー レトロx



DESCENDANT (ディセンダント) jacket



ジャングルファティーグジャケット 4th 米軍 実物 黒染め 後染め

IPFU

facetasm FATIGUEJACKET WITH KIDS DRAWING

BDUJACKET

ジャングルファティーグ3rd前期 M-R ノンリップ 1967年 ビンテージ

BLACK357

90s USA ヴィンテージ リアルツリーカモ 総柄 シースルー jk 古着

フィッシュテールパーカー

未使用タグ付き karakubuy ミリタリー ジャケット

M65

【希少】1920s 30s アメリカ軍 セレモニージャケット

M51

スタンダードカリフォルニア ダックカモコットンキャンバスフィールドジャケット

フィールドジャケット

【 US ARMY 】 3rd L-Shortジャングルファティーグ ノンリップ

モッズコート

スウェーデン軍 M59フィールドコートボアライナーミリタリー C48 S139.

ジャングルファティーグジャケット

ラルフローレン ハンティングジャケット sサイズ

アメリカ海軍

90s アメリカ軍 USMC ECWCS 2G Gore Tex Parka

カバーオール

GAKKIN HANABATSU CAMO MA1 JACKET

ショールカラーデニム

TATRAS タトラス M-65 CALAMITES ミリタリージャケット S

イギリス軍

本物 新品未使用 ディースクエアード ミリタリー ジャケット カーキ 46

イギリス海軍

ビンテージ N3-A

イギリス空軍

最終値下げ!ビームスプラス×サージュデクレ ナイロンジャケット!ジャケット

ベンタイルスモック

BROOKS BROTHERS サファリジャケット アメリカ製 ヴィンテージ

ブラッシュカモ

最終価格 ワコマリア wackomaria ネックフェイスコラボ ベトジャン

ブラッシュストローク

新品 M.I.D.A. × BEAMS別注 M-65 ミリタリージャケット

迷彩

ワコマリア バックスカル モッズコート

カモフラージュ

KOLON SPORT ゴアテックス防風撥水ジャケット

SAS

Alpha MA1 希少ジャスティンビーバーコラボモデル サイズM

MK3

【STUSSY】ワークジャケット/ヴィンテージ/無地/ストリート/ロゴ/新品

MK4

RAF イギリス軍 MK3 vintage Size5

フランス軍

Stussy mfg ステューシー

M52

定価156200円 ストーンアイランド DAVID LIGHT 試着のみ

M47

Liz wear ジャケット

M64

U.S.NAVY NWU ECWCS GORETEX ゴアテックスパーカー

フランス海軍

バブアー ミリタリージャケット

パイロットレザージャケット

COMOLI コンバット フライト ジャケット

ホスピタルリネン

changes ジャケット

インディゴリネン

専用 新品 LR 米軍実物 パタゴニア MARS レベル6 ゴアテックス

モーターサイクルコート

アークテリクスプロトンLT

ブラックシャンブレー

spiewak 90s ナイロン ハーフコート

モールスキン

希少 40’s フランス軍青年兵ジャケット

ボージョン

HYKE MA-1 カーキ

ロシア軍

新品タグ付き アルファインダストリーズ M デニムジャケット ミリタリー

タンカースジャケット

実物フランス軍 AIR FORCE GENDARME M47 ジャケット

スリーピングシャツ

AW03 stone island パーカー コート

フレンチワーク

葉問様専用スウェーデン軍 最初期M39スノーパーカー 後染プルオーバーミリタリー

ドイツ軍

名作 wtaps ダブルタップス JUNGLE L/S LAMF S 迷彩

ベルギー軍

イギリス空軍 RAF MK-3ジャケット ミリタリージャケット

オーストラリア軍

HUF コットン ジャケット 麻柄 大麻 マリファナ

カナダ軍

70’s 80’s belstaff trial masterトライアルマスター

スウェーデン軍

usn usnavy 40s N-4 jacket

M55

French Army M-47 Jacket 1950s Size26

M59

【KW様専用】 ジュンハシモト シンサレート ショールカラー N-3B

M90

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 未使用に近い

アメリカ軍USARMY 米軍ECWCS エクワックスGEN2 POLARTECポーラテックフリースサイズ:largeカラー:BLACK肉厚で保温性・通気性を両立したポーラテッククラシック300を使用。ベルクロ・裾はドローコードで絞り込む事で、外気の侵入を防ぎます。肉厚の襟が防寒性能を高め、脇下にはジップのベンチレーションを搭載。バッグを背負う際に摩擦が生じる肩付近、日常生活で最も摩耗が激しい肘・腕裏にはナイロン生地で補強がされ、耐久性も抜群です。ECWCS とは正式名称【Extended Cold Weather ClothingSystem】軍が開発した「極寒冷地被服システム」気候条件により組合せを変え様々な地域に対応できるよう開発された近代ミリタリーです。ポーラテック社の最高品質のフリースを使うとで抜群に軽く、暖かい1枚となっています。「Gen」は「ジェネレーション」を意味しGen1,2,3と続き、Gen2の特徴は肉厚なフリーズ素材とベンチレーション機能に優れます。脇下にジップがあり、フロントジッパーもダブルジッパーとなります。デッドストックで購入後、試着程度の着用で汚れ、損傷は無く綺麗です。クリーニング済み保管しております。IPFU BDUJACKET BLACK357 フィッシュテールパーカーM65M51フィールドジャケットモッズコートジャングルファティーグジャケットアメリカ海軍カバーオールショールカラーデニムイギリス軍イギリス海軍イギリス空軍ベンタイルスモックブラッシュカモブラッシュストローク迷彩カモフラージュSASMK3MK4フランス軍M52M47M64フランス海軍パイロットレザージャケットホスピタルリネンインディゴリネンモーターサイクルコートブラックシャンブレーモールスキンボージョンロシア軍タンカースジャケットスリーピングシャツフレンチワークドイツ軍ベルギー軍オーストラリア軍カナダ軍スウェーデン軍M55M59M90

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 未使用に近い

アメリカ軍 ECWCS GEN2 LEVEL3 ポーラテックフリースXLサイズ!SASSAFRAS スプレイヤージャケットナイジェルケーボン UK アーミー ガスコート リップクロスcomfy outdoor garments covered shirtsヨウジヤマモト ダーバン AAR グレンチェック ミリタリーコート(1655)フィールドジャケットMー65、60sヴィンテージ米軍実物アルミジップ完品!デッドストック!人気サイズM!M-65モッズコートモッズパーカーSEVESKIG セヴシグ M-65 ジャケット カモフラ 虎 タイガーUncrowd A-2ジャケットUK British police jacket