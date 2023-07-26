お知らせ ログイン 会員登録 出品
【正規品】 GEN2 アメリカ軍　ECWCS LEVEL3 ポーラテックフリース ミリタリージャケット

商品の説明

アメリカ軍
USMC未使用Beyond Clothing Level4 PCU BoraJK
USARMY
KADOYA FORCE MACEES ライダースジャケット
米軍
COHERENCE コヒーレンス 22SS VERNON III Jacket

バズリクソンズ　N-3B ウィリアムギブソン　ブラック
ECWCS
AVIREX アビレックス N-3B フライトジャケット TOP GUN
エクワックス
【ラッセルノ】カスタムジャケットsize5

フランス軍 ビンテージ M-47 フィールドジャケット 前期型初期モデル
GEN2
moussy MILITARY BOLERO ＆ ベスト　カーキ

ENGINEERED GARMENTS BEAMS SSZ WTAPS RRL
POLARTEC
WACKO MARIA/FATIGUE/JACKET/BOB MARLEY
ポーラテック
Chikashitsu + クロップドポケットボンバージャケット　ブラック

新品 KENYON 米軍使用 ECWCSGen3POLARTEC FOLIAGE
フリース
needle ミリタリージャケット　L

【デッドストック】フランス軍 ホスピタルコート リネンコート シングル型
サイズ:large
30s　フランス軍ダブルブレストメカニックジャケット
カラー:BLACK
Phantom NYC EST.20XX／ミリタリージャケット／NEW YORK

アナトミカ　ミリタリージャケット
肉厚で保温性・通気性を両立したポーラテッククラシック300を使用。
m65 エポレット リメイク army アルミジップ
ベルクロ・裾はドローコードで絞り込む事で、外気の侵入を防ぎます。
BAPE 1ST CAMO HOODIE JACKE
肉厚の襟が防寒性能を高め、脇下にはジップのベンチレーションを搭載。
フランス軍　M64 フィールドパーカー　ミリタリージャケット　モッズコート　L
バッグを背負う際に摩擦が生じる肩付近、日常生活で最も摩耗が激しい肘・腕裏にはナイロン生地で補強がされ、耐久性も抜群です。
BLUE RED BUTTERFLY ミリタリージャケット　再構築　ノーカラー

a bathing ape コーチジャケット
ECWCS とは正式名称
【希少】スウェーデン軍 モーターサイクルジャケット ユーロミリタリー C52
【Extended Cold Weather ClothingSystem】
woolrich Mackinaw CoatM-1938レプリカ
軍が開発した「極寒冷地被服システム」
【希少】COACH M-65 ジャケット　コットン　オイルド感

BRU NBOINNE ジャケット
気候条件により組合せを変え様々な地域に対応できるよう開発された近代ミリタリーです。
新品 ユーティリティパーカー ミリタリージャケット
ポーラテック社の最高品質のフリースを使うとで抜群に軽く、暖かい1枚となっています。
80sカナダ軍《古着》ミリタリー EWC 中綿キルティングライナー メンズL

パブリック大阪別注 UNUSED アンユーズド M-65 JACKET
「Gen」は「ジェネレーション」を意味しGen1,2,3と続き、Gen2の特徴は肉厚なフリーズ素材とベンチレーション機能に優れます。脇下にジップがあり、フロントジッパーもダブルジッパーとなります。
稀少S-S ジャングルファテーング

【USA製80〜90sビンテージ】G-8 JKT ISS NEW YORK 42
デッドストックで購入後、試着程度の着用で汚れ、損傷は無く綺麗です。
SEARS ビンテージ　ハンティングジャケット　ダックハンターカモ
クリーニング済み保管しております。
パタゴニア　スナップt リーフ　柄　グリセード　雪なし　ダスパーカー　レトロx

DESCENDANT （ディセンダント） jacket

ジャングルファティーグジャケット 4th 米軍 実物 黒染め 後染め
IPFU
facetasm FATIGUEJACKET WITH KIDS DRAWING
BDUJACKET
ジャングルファティーグ3rd前期　M-R ノンリップ　1967年　ビンテージ
BLACK357
90s USA ヴィンテージ リアルツリーカモ 総柄 シースルー jk 古着
フィッシュテールパーカー
未使用タグ付き　karakubuy ミリタリー　ジャケット
M65
【希少】1920s 30s アメリカ軍 セレモニージャケット
M51
スタンダードカリフォルニア　ダックカモコットンキャンバスフィールドジャケット
フィールドジャケット
【 US ARMY 】 3rd L-Shortジャングルファティーグ ノンリップ
モッズコート
スウェーデン軍 M59フィールドコートボアライナーミリタリー C48 S139.
ジャングルファティーグジャケット
ラルフローレン ハンティングジャケット　sサイズ
アメリカ海軍
90s アメリカ軍 USMC ECWCS 2G Gore Tex Parka
カバーオール
GAKKIN HANABATSU CAMO MA1 JACKET
ショールカラーデニム
TATRAS タトラス M-65 CALAMITES ミリタリージャケット S
イギリス軍
本物 新品未使用 ディースクエアード ミリタリー ジャケット カーキ 46
イギリス海軍
ビンテージ　N3-A
イギリス空軍
最終値下げ！ビームスプラス×サージュデクレ　ナイロンジャケット！ジャケット
ベンタイルスモック
BROOKS BROTHERS サファリジャケット アメリカ製 ヴィンテージ
ブラッシュカモ
最終価格　ワコマリア wackomaria ネックフェイスコラボ　ベトジャン
ブラッシュストローク
新品 M.I.D.A. × BEAMS別注 M-65 ミリタリージャケット
迷彩
ワコマリア バックスカル モッズコート
カモフラージュ
KOLON SPORT ゴアテックス防風撥水ジャケット
SAS
Alpha MA1 希少ジャスティンビーバーコラボモデル　サイズM
MK3
【STUSSY】ワークジャケット/ヴィンテージ/無地/ストリート/ロゴ/新品
MK4
RAF イギリス軍 MK3 vintage Size5
フランス軍
Stussy mfg ステューシー
M52
定価156200円　ストーンアイランド　DAVID LIGHT 試着のみ
M47
Liz wear ジャケット
M64
U.S.NAVY NWU ECWCS GORETEX ゴアテックスパーカー
フランス海軍
バブアー ミリタリージャケット
パイロットレザージャケット
COMOLI コンバット フライト ジャケット
ホスピタルリネン
changes ジャケット
インディゴリネン
専用 新品 LR 米軍実物 パタゴニア MARS レベル6 ゴアテックス
モーターサイクルコート
アークテリクスプロトンLT
ブラックシャンブレー
spiewak 90s ナイロン ハーフコート
モールスキン
希少 40’s フランス軍青年兵ジャケット
ボージョン
HYKE MA-1 カーキ
ロシア軍
新品タグ付き　アルファインダストリーズ　M　デニムジャケット　ミリタリー
タンカースジャケット
実物フランス軍 AIR FORCE GENDARME M47 ジャケット
スリーピングシャツ
AW03 stone island パーカー　コート
フレンチワーク
葉問様専用スウェーデン軍 最初期M39スノーパーカー 後染プルオーバーミリタリー
ドイツ軍
名作　wtaps ダブルタップス　JUNGLE L/S LAMF S 迷彩
ベルギー軍
イギリス空軍　RAF MK-3ジャケット　ミリタリージャケット
オーストラリア軍
HUF コットン ジャケット　麻柄　大麻　マリファナ
カナダ軍
70’s 80’s belstaff trial masterトライアルマスター
スウェーデン軍
usn usnavy 40s N-4 jacket
M55
French Army M-47 Jacket 1950s Size26
M59
【KW様専用】　ジュンハシモト　シンサレート　ショールカラー　N-3B
M90

アメリカ軍　ECWCS GEN2 LEVEL3 ポーラテックフリース

商品の情報

商品のサイズL
ブランドミリタリー
商品の状態未使用に近い

XLサイズ！SASSAFRAS スプレイヤージャケット

ナイジェルケーボン UK アーミー　ガスコート リップクロス

comfy outdoor garments covered shirts

ヨウジヤマモト　ダーバン　AAR グレンチェック　ミリタリーコート

(1655)フィールドジャケットMー65、60sヴィンテージ米軍実物アルミジップ

完品！デッドストック！人気サイズM！M-65モッズコートモッズパーカー

SEVESKIG セヴシグ M-65 ジャケット カモフラ 虎 タイガー

Uncrowd A-2ジャケット

UK British police jacket
アメリカ軍USARMY 米軍ECWCS エクワックスGEN2 POLARTECポーラテックフリースサイズ:largeカラー:BLACK肉厚で保温性・通気性を両立したポーラテッククラシック300を使用。ベルクロ・裾はドローコードで絞り込む事で、外気の侵入を防ぎます。肉厚の襟が防寒性能を高め、脇下にはジップのベンチレーションを搭載。バッグを背負う際に摩擦が生じる肩付近、日常生活で最も摩耗が激しい肘・腕裏にはナイロン生地で補強がされ、耐久性も抜群です。ECWCS とは正式名称【Extended Cold Weather ClothingSystem】軍が開発した「極寒冷地被服システム」気候条件により組合せを変え様々な地域に対応できるよう開発された近代ミリタリーです。ポーラテック社の最高品質のフリースを使うとで抜群に軽く、暖かい1枚となっています。「Gen」は「ジェネレーション」を意味しGen1,2,3と続き、Gen2の特徴は肉厚なフリーズ素材とベンチレーション機能に優れます。脇下にジップがあり、フロントジッパーもダブルジッパーとなります。デッドストックで購入後、試着程度の着用で汚れ、損傷は無く綺麗です。クリーニング済み保管しております。IPFU BDUJACKET BLACK357 フィッシュテールパーカーM65M51フィールドジャケットモッズコートジャングルファティーグジャケットアメリカ海軍カバーオールショールカラーデニムイギリス軍イギリス海軍イギリス空軍ベンタイルスモックブラッシュカモブラッシュストローク迷彩カモフラージュSASMK3MK4フランス軍M52M47M64フランス海軍パイロットレザージャケットホスピタルリネンインディゴリネンモーターサイクルコートブラックシャンブレーモールスキンボージョンロシア軍タンカースジャケットスリーピングシャツフレンチワークドイツ軍ベルギー軍オーストラリア軍カナダ軍スウェーデン軍M55M59M90

商品の情報

商品のサイズL
ブランドミリタリー
商品の状態未使用に近い

【正規品】 GEN2 アメリカ軍　ECWCS LEVEL3 ポーラテックフリース ミリタリージャケット

26分钟前

【正規品】 GEN2 アメリカ軍　ECWCS LEVEL3 ポーラテックフリース ミリタリージャケット

¥21,000 ¥11,760

(税込) 送料込み
5
10
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

88d5b5e28eed

 1450

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

88d5b5e28eed
【正規品】 GEN2 アメリカ軍　ECWCS LEVEL3 ポーラテックフリース ミリタリージャケット 【正規品】 GEN2 アメリカ軍　ECWCS LEVEL3 ポーラテックフリース ミリタリージャケット

USA製 実物 米軍 GEN2 LEVEL3 ポーラテック フリース ジャケット 黒 L ミリタリー ECWCSゴアテックスライナー アメリカ製 D146 - 札幌 ビンテージ 古着屋 BRIDGE（ブリッジ） ビンテージ古着 通販サイト | オンラインストア

USA製 実物 米軍 GEN2 LEVEL3 ポーラテック フリース ジャケット 黒 L ミリタリー ECWCSゴアテックスライナー アメリカ製 D146 - 札幌 ビンテージ 古着屋 BRIDGE（ブリッジ） ビンテージ古着 通販サイト | オンラインストア


アメリカ軍 ECWCS GEN2 LEVEL3 ポーラテックフリース | www.g2r.com.my

アメリカ軍 ECWCS GEN2 LEVEL3 ポーラテックフリース | www.g2r.com.my


楽天市場】米軍 ECWCS Gen2 Level3 フリースジャケット ブラック USED

楽天市場】米軍 ECWCS Gen2 Level3 フリースジャケット ブラック USED


楽天市場】米軍 ECWCS Gen2 Level3 フリースジャケット ブラック USED

楽天市場】米軍 ECWCS Gen2 Level3 フリースジャケット ブラック USED


2023年最新】ecwcs level3 gen2の人気アイテム - メルカリ

2023年最新】ecwcs level3 gen2の人気アイテム - メルカリ


2023年最新】ecwcs level3 gen2の人気アイテム - メルカリ

2023年最新】ecwcs level3 gen2の人気アイテム - メルカリ


楽天市場】米軍 ECWCS Gen2 Level3 フリースジャケット ブラック USED

楽天市場】米軍 ECWCS Gen2 Level3 フリースジャケット ブラック USED

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【正規品】 GEN2 アメリカ軍　ECWCS LEVEL3 ポーラテックフリース ミリタリージャケット
© www.inba.net, Inc.