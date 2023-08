1983年西独製フルメタル、マト1プレス、香港マーケット流通向、見開きジャケ・盤共に状態美品となっております。

目立った傷などはありませんが、あくまで中古品です、状態は写真でご判断ください。

(MADE IN WEST GERMANY/Polygram:817 143-2 MEGA RARE CD/817 143-2 01

高額品ですので、発送後のキャンセルはトラブルの原因になりますので一切いたしません。購入前に質問等は解消してからお願いします。

その他ご不明な点がありましたらお気軽にコメント下さい、画像の追加も可能です。

値段交渉はご遠慮下さい。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

