クリスマスファッション new balance スニーカー　wx452SR 韓国　24.0cm スニーカー

NEW BALANCE

ニューバランス

wx452 SR

24.0cm

タグ付き新品未使用

数日前に届いたばかりです。

似合わなかったため出品いたします。

靴箱状態良いです。1箇所凹んでいる所があるので写真ご確認ください。

★お値下げ不可です。

靴箱にビニールを巻くだけの簡易包装になります。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

NEW BALANCEニューバランスwx452 SR 24.0cmタグ付き新品未使用数日前に届いたばかりです。似合わなかったため出品いたします。靴箱状態良いです。1箇所凹んでいる所があるので写真ご確認ください。★お値下げ不可です。靴箱にビニールを巻くだけの簡易包装になります。ご了承ください。

