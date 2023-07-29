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売れ筋がひ贈り物！ RODANIA　ロダニア　オーストリッチ　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

RODANIA　ロダニア　ショルダーバッグ
新品☆GUESS お財布ショルダー♡ボディバッグ

プラダ ハンドバッグ ブラック レザー
購入後、使用せずに自宅にて長期保管していました。
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新品、未使用です。
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サイズ：タテ18cm　ヨコ22cm　マチ7.5cm
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カラー：ブラック
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使用したことはなく、美品ですが、自宅にて長期保管の為ご理解頂ける方のみご検討ください。

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商品の情報

ブランドロダニア
商品の状態新品、未使用

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RODANIA　ロダニア　ショルダーバッグ購入後、使用せずに自宅にて長期保管していました。新品、未使用です。サイズ：タテ18cm　ヨコ22cm　マチ7.5cmカラー：ブラック素材：本革 オーストリッチ使用したことはなく、美品ですが、自宅にて長期保管の為ご理解頂ける方のみご検討ください。

商品の情報

ブランドロダニア
商品の状態新品、未使用

売れ筋がひ贈り物！ RODANIA　ロダニア　オーストリッチ　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

17分钟前

売れ筋がひ贈り物！ RODANIA　ロダニア　オーストリッチ　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

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