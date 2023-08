スウェーデンから新入荷した1950年代のスウェーデン軍グランパシャツのデッドストックを1washしたものです。

念願のサイズ45で、私の知る限り1番大きなサイズです。

グランパシャツ=着丈の長さが特徴です。

単色のグランパは絶滅種で、レプリカは作られてますが、オリジナルを現状売り出しているところはほとんど見かけません。

ニットやスウェット、着丈の短いジャケットの中に着ても面白いレイヤードができるシャツですね。

夏ならば是非腕捲りで!

古いタイプはなぜかマチがついてないことが多いのですが、こちらもマチがないタイプ。

ベルギーのブランド、ドリスヴァンノッテン、フランスのAPC などでも作られていた、ヨーロッパならではの伝統的でありシンプルな、違いを出せるシャツです。

かのヨージヤマモトでもシャツデザインのある部分のパターン取りをこのシャツからしたなんて噂もあります。

material : コットン

color :ホワイト

【 サイズ 】45

肩幅...53cm

身幅...69cm

袖丈...60cm

着丈…89cm

素人採寸です。誤差はご了承下さい。

状態はdead stockをワンウォッシュしてますが、画像のような保管汚れがございます。

襟裏の汚れは濃いめですが、普通に着ている分には見える場所ではありません。

ほか、左肩、ポケット脇、右袖カフス付近、襟中央バック、左脇下に画像のような汚れございます。

考慮した価格にしております。

ヴィンテージにご理解ある方のみご購入をお待ちしております。

comoli kato us army us navy vintage m-47 m-51 m-65 m90 ARC'TERYX SAS

ミリタリー ビンテージ ファーストモデル ジャングルファティーグ ベルギー サラマンダーカモ ダックハンター ユーロミリタリー ブラックモールスキン アニ散歩

ブラッシュカモ アークテリクス リーフ ゆーみん スリーピング シャツ

ミリタリー アーミー レンジャー アサルト サバゲー スイス軍 スウェーデン軍 アメリカ軍 イギリス軍 カナダ軍 イタリア軍 ロシア軍 ドイツ軍

管理No.13

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ミリタリー 商品の状態 新品、未使用

