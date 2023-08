40sビンテージ FOREMOST 大戦ドーナツボタン、UFOリベット

40sビンテージ FOREMOST 大戦ドーナツボタン、UFOリベットこの年代のFOREMOSTのドーナツボタンも少なくなりました。特にドーム型リベットで塩ビパッチよりこのUFOリベットでレザーパッチの初期モデルは希少です。40sのライトオンスのペインターとは違い、しっかりした生地感で、この年代に多いワークパンツの様なサイドがトリプルステッチのものとは違い、セルビッチデニムです。股上が深いシルエットは履くと雰囲気があり、実寸より股下は長く感じます。この年代のFOREMOSTのドーナツボタンモデルもかなり現存数が少なくなっています。本国でも人気が高く、特に状態が良くて大きなサイズの個体は本国コレクターが多く、国内流通の少ないのが現状です。希少なリペア無しの状態で、生地、色目のしっかりした商品です。ユニオンチケットは印字が薄れてありませんが、右バックポケットに有ります。裾は古いチェーンステッチビンテージusedですので使用感があり、よごれ、ほつれ、破れ、ダメージが多少はありますが目立つダメージはありません。コインポケットステッチほつれがあります。サイズ 不明 ウエスト 86、股上 35、股下 80、裾幅 23、わたり幅 32(各cm位)。レングスの長いのも魅力な商品です。ビンテージusedですので、その事を理解出来る方のみの入札でお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

