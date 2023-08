タグ外して試着のみです。

★新品★ マウジー MVS SKINNY ジーンズ デニム パンツ W25

洗いはかけていません、なのでかけると縮むと思います。

ウエスト:34cm×2

ヒップ:44cm×2

股上:24.5cm

股下:86cm

わたり幅:26

裾幅:18.5cm

(平置き/素人採寸ですので多少の誤差あり)

サイズ:24

素材:綿

—————————————————————

送料込みの都合上、コンパクトに梱包することをご了承下さい。

発送方法は基本、メルカリ便で送料込みです。

お品のボリューム等によって発送方法が変更になることがありますが、その場合は事前にお知らせいたします。

◯古着中心ですので、なるべくチェックをしてお出しするよう心がけておりますが、多数出品の為、細かいほつれや見落としがちなダメージなどはご容赦頂いておりますので、神経質な方はご遠慮下さい。

大幅な値下げ交渉は対応致しかねますので、ご了承下さい。

※ビンテージ・ユーズド品になりますので、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヘルムートラング 商品の状態 未使用に近い

