Stussy×Nike Air Force 1 Mid SP ステューシー×ナイキ エアフォース1 ミドルカット スペシャル オフィシャル限定カラー 23.5cm

US Stussyにて購入した正規品です。

【状態】新品未使用・未試着

【サイズ】23.5cm (US5)

【カラー】FOSSIL/FOSSIL-FOSSIL

【付属品】箱・替え紐・ステッカー

【品番】DJ7841-200

※NIKEスニーカーの海外正規品は国内流通品のタグ(黒タグ)は付属しておりませんので、あらかじめご了承下さい。

※コメント無しの購入OKです。

※すり替え防止の為、返品・返金は対応致しません。予めご了承の上でのご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm以下 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

