人気ブランド comfortable reason デニム デニム/ジーンズ

気に入って着てましたが、まだまだ着用いただける美品です。

裾はおって履いてましたので跡がついてますが傷などはございません。

ウエストはゴムになっております。

色はブラックです。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

