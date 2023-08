▪️Item Name ロロピアーナ アンドレ・シャツ

▪️Color レッドストライプ

▪️Size【S】

・肩幅 44.5cm

・身幅 56cm

・着丈 78cm

・袖丈 66cm

▪️Condition こちらの商品は 【S】ランクです。

【N】未使用新品、展示品、デッドストックなど。

【S】ほぼ新品。数回着用程度の状態

【A】軽い使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。

▪️商品説明

ロロピアーナの定番アンドレ・シャツになります。上質なコットン100%で春夏に最適な1着です。

※参考定価82,500円

-Loro Piana公式HPより-

襟にフェーシングを施したコットン・シャツ。襟を開けた着こなしに最適。ネクタイをしてもしなくても完璧なスタイル。レジャータイムに最適なロロ・ピアーナならではのシャツ。単体でもジャケットの下にも着られます。

こちらは着用感のほぼない

新品に近いミントコンディションになります。

【※ご注意事項※】

出品している商品は基本的にユーズドとなります。

商品のチェックは行っておりますが、非常に小さな穴や汚れなど見落としてしまう場合もございます。

古着としてその点も特徴として捉えていただける方のみご購入をお願いいたします。

購入後のキャンセル、返品は明らかな当方の過失を除き、

お断りしておりますので予めご了承くださいませ。

・48時間以内にお支払い可能な方のみご購入をお願いしております。

お支払いが無い場合はキャンセルをさせていただく場合がございます。

何か気になる事がございましたらご購入前にご質問くださいませ。

商品の発送は出来うる限り迅速に行っております。

基本的に2日以内に手配をいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ロロピアーナ 商品の状態 未使用に近い

