ビッグ割引 Panasonic SC-RS55-K スピーカー

Panasonic SC-RS55-K
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よろしくお願いします。
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Panasonic SC-RS55-KBLUETOOTH対応有CDプレーヤ種類: CDプレーヤFLAC: FLAC対応有USB有無種類: USB2.0color: BLACKサウンドバー・ベースタイプ: 非サウンドバー・ベースタイプスピーカタイプ: スピーカ一体センター部タイプ: センター部一体型ハイコンポタイプ: 非ハイコンポ圧縮音楽再生機能有無種類: MP3#パナソニック#Panasonicご覧いただきありがとうございます。事務所に保管したまま数年経過しておりますが新品、未使用です。中の画像が必要でしたら開封してアップ致します。何か気になる事がありましたら何でもコメント欄よりご相談下さい。よろしくお願いします。