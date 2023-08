Canon NEW FD 50㎜ f1.4

Canon NEW FD 50㎜ f1.4 大口径単焦点マニュアルフォーカスレンズマウントは、EF では無く FD マウントです。お間違えの無い様お願いいたします。NEW FD 50㎜ F1.4 オールドレンズの写り・独特の色合いをお楽しみください。綺麗な光学系レンズをお探しの方にお勧めします!■コンディション 清掃整備品・きれいな光学系 オールドレンズ特有のカビは除去済みです。 微小なチリ様のものはありますが、カビ、 ゴミ、曇りはなく非常にクリアです。・距離ヘリコイド、絞り羽根、絞りリングは スムーズな正常動作で問題ありません。 ヘリコイド グリス調整済みでスムースで、 良好なトルク感です。 絞りリング 軽快なクリック感です。 絞り羽根 油汚れありません。 絞り羽根は予防的洗浄済みで 安心してご使用いただけます。・外観は小擦れのみで打痕 汚れ等無く綺麗です。 写真でご確認ください。■付属品 ・純正レンズキャップ フロント・リア綺麗な商品ですが、中古品とご認識の上ご検討をお願いいたします。

