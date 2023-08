鈴鹿央士 着用 ドラマ silent サイレント

studios ステュディオス

CITY シティ

22aw 完売品

WOOLET ZIP BLOUSON ウーレットジップブルゾン

サイズ3

カラー モカ

タグは外してしまいましたが未使用です。

夏の間値下げ中です。夏が終わったら値段を戻します。

¥24,200

素材・ウールに最も近いジャージー素材、ウーレットを使用

・従来のウールメルトンではありえない軽さ、とマルチウェイストレッチ性、アウター内部の湿気を熱に変える吸湿発熱性、を兼ね備えています

・暖かく、軽く、肌触りよく、動き易いという万能な冬アウターです

デザイン

・リラックスサイズのウールライクブルゾンです

・ポケット以外は装飾を削ぎ落しシンプルで着用しやすさを追求した一着

・裏地は滑りの良いキュプラ80%の裏地を使用していますが防縮加工をしている為、ご家庭で洗えるイージーケアなのもポイント

CITY

" FABRIC FIRST "

上質な素材を生かしたミニマルウェア。

素材にこだわり付属、縫製から全てにおいて「上質」を追求した本物志向のワードローブ。

snowman スノーマン

目黒蓮

川口春奈

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステュディオス 商品の状態 新品、未使用

