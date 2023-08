値下げしました。

NEC 1996年 バックアップCDROM 未使用 未開封 1枚



【本体のみ】iMac 27インチ 5K MK462J/A Late 2015



虹ファン◎i3-12世代★GTX1660SUPER☆ゲーミングPC★GM-228

ZOTAC ZBOX C ZBOX-CA320NANO-J-W2

Win10/高性能Corei7&SSD/メモリ8G/BD/地デジBSCS/高音質



ライトゲーミングPC i5-7500/GTX960/16GB

BLUETOOTH有

i7 7700以上/16GB/SSD512/office,ワークステーション

CPUコア数: 4

TRIGKEY Green G3 win11 Pro 16GB SSD500GB

CPUナンバー(新): A6−1450

【NZXT】ホワイト&ブラック『5600X3060ti』【H510ELITE】

CPUメーカー: AMD

ZOTAC ZBOX C ZBOX-CA320NANO-J-W2

HDMI端子有無: HDMI有

☆NEC PC-9821V200 満足セット ジャンク

OS VERSION_PC: WIN8.1 W. BING

半自作PC Core i5 11400 メモリ16G SSD512GB

WIMAX: NO

GALLERIA RT5 ゲーミングPC 一式セット

color: BLACK

富士通 一体型デスクトップパソコン デスクトップPC celeron

グラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵

【デスクトップ型ゲーミングPC】T530 90JL002WJM 中古品

グラフィックチップブランド: AMD

Dell PowerEdge T140, xeon E-2246G, 64Gb

グラフィックチップモデル: RADEON HD8250

ゲーミングPC i7-6700k GTX980ti

ストレージ種類: SSD

【Corei9】iMac 2019 27インチ 5K Retina

チップセットブランド: AMD

白亜様専用 GALLERIA XA7C-R36T ゲーミングPC

チップセット種類: CPUに内蔵

DELL XPS8700 core i7

パソコン・タイプ: デスクトップパソコン

高性能ゲーミングPC / RTX2070super / Ryzen7 3700X

プロセッサタイプ4: A6 SERIES

エプソンダイレクト Endeavor pro 4700 付属ディスク等あり

モニタワイドタイプ: モニタ非搭載

自作PC⑦6 Rx6700xt Ryzen5 5600x

搭載ウィルス対策ソフトメーカー: Microsoft

windows11/corei7/メモリ8GB/新品SSD512GB

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

Apple Mac mini i5 16GB 1TBfusionLate2014



Core i3 6100 3.70ghz Asus Radeon R7 270



X68000 PROII 動作確認済セット

一度も使用せず押し入れに保存していました。

HP Pavilion Desktop TP01

現状で納得できる方にお譲りします。

3700X/RTX3070/32GB/512GBゲーミングPC

#PCPARTNERLIMITED

PC Gamer i7 7700 - 16gb - GTX 1660 6gb

#ZOTAC

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

値下げしました。ZOTAC ZBOX C ZBOX-CA320NANO-J-W2BLUETOOTH有CPUコア数: 4CPUナンバー(新): A6−1450CPUメーカー: AMDHDMI端子有無: HDMI有OS VERSION_PC: WIN8.1 W. BINGWIMAX: NOcolor: BLACKグラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵グラフィックチップブランド: AMDグラフィックチップモデル: RADEON HD8250ストレージ種類: SSDチップセットブランド: AMDチップセット種類: CPUに内蔵パソコン・タイプ: デスクトップパソコンプロセッサタイプ4: A6 SERIESモニタワイドタイプ: モニタ非搭載搭載ウィルス対策ソフトメーカー: Microsoft無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac一度も使用せず押し入れに保存していました。現状で納得できる方にお譲りします。#PCPARTNERLIMITED#ZOTAC

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ディスクトップ型PC快適 Win11 Office2019 8G 新品SSD512G 23'モニタガレリア ゲーミングpc XA7-C-R36TゲーミングPC ガレリア RM5C-R36T 3060ti corei5(最終値下)ゲーミングPC Ryzen7/GeForceGTX1070/16GBRTX3070【ゲーミングPCセット】ガレリア XA7C-R37 Apexマウスコンピュータ 9世代i7 SL7-B360