先月の終わりに新品で購入しましたが、私の使用環境には合わなかったので、どなたか必要とされている方にお譲りしたいと思います。

1〜2回ほど音を確認しただけで、ほとんど新品に近いです。購入してすぐにストラップピンが割れてしまったので、GOTOHの金属ピンに交換しています。

以上よろしくお願いいたします。

ご自宅、ストリート、ライブ・スペースなど、場所を選ばず演奏を楽しめるコンパクトなギター・アンプ。

VOX Cambridge50のサウンドを継承した11種類のアンプ・モデルを内蔵。

リズム・マシンに加えて、パフォーマンスに最適なルーパーを搭載。

エレクトリック・ギターだけでなく、マイク、MP3プレーヤー用の入力端子も装備。

付属のACアダプターのほか1.5A以上のUSBモバイル・バッテリーでも駆動可能。

商品の詳細

ブランド VOX(ヴォックス)

商品の寸法 25D x 39W x 35.8H cm

商品の重量 7.3 キログラム

モデル名 MINI GO 50

電源 コード付き電気,バッテリー駆動

#VOX

#ヴォックス

#アンプ

#ギター

#mini

#go

#50

#minigo50

商品の情報 ブランド ヴォックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

