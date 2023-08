ご覧頂きありがとうございます。

取引をスムーズに行えるよう、プロフィールをお読み下さい。

商品名:Adererror knit vest

状態:新品未使用

サイズ:A1(着丈71、肩幅45)

※当方168cm標準体型で少し大きいくらいです。

カラー:ブルー/ホワイト

商品紹介:一目惚れで買ったのですが、着る機会がなく1年が過ぎてしまったので断捨離です。おしゃれに着こなしていただける方にお譲りします。

着るつもりだったのでタグは切ってしまいましたが写真にあげている通り捨てずにとってあります。

発送方法:らくらくメルカリ便

値下げ交渉に関して

・常識の範囲内でよろしくお願いします。

・値下げできますか?ではなく希望額をご提示ください。

※他フリマアプリでも出品している為、急に削除する場合があります。ご了承ください。

最後までご覧頂きありがとうございます。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

