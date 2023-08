今年も話題の 刺繍デニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

韓国ファッションでも人気のデニムジャケット♪

数回着用美品 オフホワイト Gジャン

刺繍が入ってとってもかわいいデザインです!

Tシャツと合わせたりシャツ系と組み合わせてもOK

ワンピース、スカートと合わせてもかわいい(˃̵ᴗ˂̵)

#デニムジャケット

コーディネートのアクセントにいかがですか?(。・ω・。)

■新品・未使用

■匿名配送・メルカリ便

■禁煙・ペットなし

よろしくお願いします♪

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

