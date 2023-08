海外ブランド 未使用 ☆新品 adidas サイズ27.0☆ スニーカー アディダス スニーカー

☆adidas Originals

アディダス イージーブースト350 V2 ベルーガ 27.5

アディダスオリジナルス スニーカー☆

☆adidas NMD R1 Primeknit Green Marble

グリーンマーブル☆

☆定価約27000円☆

靴が好きで色々集めていて、このシューズはデザインも機能性も履きやすさもとても好きなのですが、気に入っているナイキやコンバースやニューバランス、スケッチャーズなどのスニーカーやドクターマーチン ブーツやスニーカーなど、他の靴ばかり履いてしまい出番がない為出品致します。

黒の靴紐がもう一つ付いていますので、交換して頂いても可愛いかと思います。

80年代のレーシングヘリテージを現代向けの発想で仕上げたNMDのシューズです。

ストレッチ性があるメッシュのアッパーにより、足を包み込むようなフィット感になっています。

Boostクッションなのでレスポンスのある履き心地になっております。

BOOST ブーストとは、クッション性と反発性を両立した革新的ミッドソールテクノロジーで、バネのような新感覚クッションで少ない力でどんどん前へ進むような作りになっているそうです。

デザインがとても可愛いので、カジュアルファッションやスポーティーな服装、韓流ファッションや古着系、ラフなスタイルにも、色んな服装にも合わせやすいデザインだと思います。

サイズは27.0センチとなっています。

新品未使用品ですが、素人保管、素人検品です。

気になさる方、完璧を求める方はご遠慮願います。

欲しいと思って下さった方、いらっしゃいましたらお声かけ下さい。

もちろん即購入も歓迎です。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

