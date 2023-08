●ご覧いただき誠にありがとうございます。

●商品説明

イタリア製

Versus Versaceのレザージャケットです。

襟にversusのロゴプレート付!

中は総柄のロゴ入り。

ジップにはversusの文字が記載されていて

細部にもこだわっている作りです。

●サイズ 26/40

総丈約55.5㎝

着丈約51.5㎝

身幅約41.5㎝

肩幅約38㎝

袖丈約58㎝

以下Versusのブランド説明。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ヴェルサス ヴェルサーチェ(Versus Versace)は、イタリアのファッションブランド。ヴェルサーチェ(VERSACE)のセカンドラインとして展開されている。

89年にジャンニ・ヴェルサーチェがその妹であるドナテラ ヴェルサーチェにプレゼントするような形でブランド「ヴェルサス」をスタート。現在に至ってもドナテラ ヴェルサーチェがクリエイティブディレクターとして手掛けている。

●古着、トレンドアイテム、など数多く出品しておりますので #1216Shop ご覧下さいませ!

●古着に関しましては個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします

●また古着に関しまして、基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴェルサス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

