経典 ぬい様　専用ページ コスプレ

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何かご不明点やご質問等がありましたらお気軽にお尋ね下さい！

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こちらのお見積りで製作に進んでも問題ない場合は内容を確定し料金を変更いたしますのでご検討よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ぬい様、この度は数ある中からお選び頂きありがとうございます(◡‿◡*)----------------------------------【作品・キャラ】ブ◯ー◯ック ミヒ◯エル・カ◯ザー【納期】5月7日ごろまで【発送方法】お任せ(宅急便60サイズ)【希望・要望】以前製作したものと同じように----------------------------------【メーカー】アシスト【カラー】 ハニーミルク----------------------------------【材料費】クラシックレイヤー 2728円90cmウィッグパーツ 858円生え際パーツ 1364円【製作費】5500円(染料代込)【メーカー送料】770円【送料】750円計11970円＋【出品手数料】10%【合計】13167円----------------------------------仕上がり次第、サンプルページを制作させていただきますのでご確認をお願いいたします。完成のご連絡から2日間お返事が無い場合はそのまま発送いたします。何かご不明点やご質問等がありましたらお気軽にお尋ね下さい！こちらのお見積りで製作に進んでも問題ない場合は内容を確定し料金を変更いたしますのでご検討よろしくお願いいたします。

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