品名: A Zildjian New Beat Hihats 14"

メーカー: A Zildjian(A ジルジャン )

ウェイト:トップ 約970g/ボトム 約1150g

サイズ:14"(インチ)

年代:1980年代以前(購入時期から推測)

状態:表面に擦れ傷や皮脂汚れ、

経年劣化などあります。

かなりの年代を経ていますが、

醜い状態ではありません。

割れや欠けなどは無く、

問題無く使用できます。

1980年代に手に入れた物です。

アコースティック系の録音やライブ等に

使用しておりました。

ここ15年近く使用せずに、

ケースに入れて保管してありました。

オールドシンバルらしく、

尖ったところがなく、

柔らかい音が出てきます。

演奏する機会も減ってしまいましたので、

どなたか、ご活用いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

少しずつ値段を下げていきますので、

お値下げの依頼はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

