商品ご覧頂き誠にありがとうございます。

新品 celine セリーヌ 半袖 Tシャツ 男女兼用 白

こちらは新品未使用品でございます。

また確実正規品ですのでご安心下さいませ。

下記商品詳細です。

【商品説明】

上質なコットンをベースに、フロントにミニマムなロゴを配したシンプルなデザイン。

どんなスタイリングにもはまる着回し万能な一着で、一枚あれば重宝すること間違い無しです。

またスリムフィットでややぴったりめのすっきりとしたシルエットです。

自分へのご褒美や、大切な人へのプレゼントにもお勧めです。

【素材】

コットン100%

【サイズ】

Lサイズ

着丈: 71.5cm

肩幅: 45.5cm

胸囲: 54.0cm

袖丈: 23.0cm

【カラー】

ブラック

【品番】

BM71F83Y6B

【付属品】

ブランドタグ(商品についたままの状態)

【購入ルート】

海外正規代理店

※お値下げ交渉はご遠慮下さい。

以上その他ご不明点ございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジバンシー 商品の状態 新品、未使用

