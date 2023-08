【返品送料無料】 Y's for men Yohji Yamamoto 長袖シャツ シャツ

MO-B06-201

DRAKE’S(ドレイクス)ボタンダウンシャツ サイズ39 15 1/2



■ブランド

Y's for men

■カラー

ネイビー

■素材

レーヨン 100%

■サイズ:(約)cm 平置き計測

表記サイズ:M

肩幅:49

身幅:63

袖丈:56.5

着丈:72

素人計測のため、多少の誤差はご了承くださいm(_ _)m

■状態

特に目立つ汚れやダメージはありません。

他、状態の見落としがある場合もございます。

⚠️購入後のトラブルがございませんよう、気になる箇所等ありましたら必ず質問してください!

⚠️着画、身長体重などはお答えできませんので、ご自身のサイズと表記サイズの確認をよろしくお願いいたします。

1度人の手に渡ったものです。

中古、古着にご理解のある方のみよろしくお願いいたします。

②

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワイズフォーメン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

